El hotel Paradisus Gran Canaria finaliza su renovación integral con una inversión de 43 millones de euros

El hotel Paradisus Gran Canaria ha concluido su reforma integral tras una inversión de 43 millones de euros, con una subvención de casi 5,8 millones procedentes de los Fondos Next Generation de a UE. El establecimiento de cinco estrellas de la compañía Meliá abrió sus puertas en marzo de 2023 tras una reforma que dejó atrás al emblemático hotel Tamarindos, del que únicamente se conserva un mural en la planta baja. El resto del complejo ha sido rediseñado para adaptarse a una oferta de alojamiento de alta gama, con nuevos espacios gastronómicos, zonas de ocio, áreas familiares y servicios exclusivos.

Nuevas habitaciones y zonas comunes

El complejo dispone ahora de 299 habitaciones, frente a las 305 que tenía antes de la renovación. La reducción del número de estancias ha permitido ampliar las habitaciones de mayor categoría y dotarlas de terrazas más grandes. En total, el complejo ofrece 15 categorías diferentes de dependencias, 68 de ellas con una bañera de diseño frente a la cama y algunas suites poseen un jacuzzi privado ubicado en la terraza.

La renovación también incorpora siete piscinas, zonas destinadas al público infantil, espacios para adolescentes y una cava de vinos donde se organizan catas acompañadas de quesos canarios. La intención de la cadena es combinar el alojamiento de lujo con una experiencia vinculada al entorno y a los atractivos de Gran Canaria.

Imagen panorámica de las zonas exteriores del hotel Paradisus Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

Gastronomía variada

La oferta gastronómica es otro de los pilares del nuevo complejo. El hotel dispone de ocho restaurantes, entre ellos un Gastro Hall con cinco propuestas diferenciadas: steak house, cocina asiática, menú internacional, comida cruda y saludable, y pastelería. A estos espacios se suman MasCalzone, inspirado en una trattoria italiana; un restaurante de cocina nikkei, que combina influencias peruanas y japonesas; un beach club especializado en arroces y carnes; un restaurante musical; el local Ginger, situado en la planta principal; y Peseta, centrado en la cocina local.

Este último cuenta con un menú diseñado por el chef canario Germán Ortega, reconocido con una estrella Michelin. Según la dirección del hotel, este restaurante refuerza la apuesta por el producto de proximidad, con ingredientes que no se adquieren a más de 100 kilómetros del establecimiento.

HOTEL PARADISUS GRAN CANARIA ANTIGUO HOTEL TAMARINDOS / Juan Carlos Castro

Apuesta por la tradición

En esa línea, Meliá ha integrado en el hotel el concepto Destination Inclusive, una propuesta que busca acercar a los huéspedes al destino más allá de las instalaciones del complejo. La planta principal alberga una exposición permanente formada por 320 piezas de artesanía canaria, elaboradas en materiales como barro, cestería o destiladeras, con obras de artesanos como Delfín Díaz o Carlos Alzola.

Además, el establecimiento ha firmado un convenio de colaboración con El Museo Canario para exhibir piezas originales de esta institución, entre ellas pintaderas canarias. La entrada al museo está incluida en la estancia de los clientes, junto a otras actividades de inmersión en la isla, como una visita a un cafetal de Agaete, una ruta guiada por el Roque Nublo o el acceso a la Cueva Pintada de Gáldar.

La directora del establecimiento, Mercedes Bermejo, afirmó durante un encuentro con los medios celebrado durante la mañana de este martes que esta transformación "es el resultado de una colaboración entre el sector público y el privado con un objetivo compartido". Bermejo resaltó que la misión de esta propuesta es "elevar la calidad de la oferta turística, generar valor para el destino y avanzar hacia un modelo de desarrollo más innovador, sostenible y competitivo".