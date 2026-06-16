Pierden la maleta de Inés Hernand a su llegada a Gran Canaria: de Ámsterdam a comprar ropa en Vecindario

Inés Hernand ya está en Gran Canaria, aunque su llegada a la isla no fue precisamente la prevista. La comunicadora, presentadora y DJ aterrizó este lunes procedente de Ámsterdam para participar esta semana en el Gáldar Pride 2026, una de las citas más destacadas del Orgullo en el norte de la isla. Sin embargo, antes de subirse al escenario, tuvo que resolver un problema muy terrenal: la pérdida de su maleta.

La propia Hernand compartió la anécdota en sus redes sociales con una imagen desde el Centro Comercial Atlántico, en Vecindario, donde acabó comprando ropa y básicos tras quedarse sin equipaje. “Me perdieron la maleta viniendo de Ámsterdam a Gran Canaria, así que a comprar tangas in a classic place. Viva Vecindario!!!!!”, escribió en una story que rápidamente conectó con el tono desenfadado que caracteriza a la comunicadora.

De la terminal al centro comercial

El contratiempo convirtió su llegada a Gran Canaria en una escena tan cotidiana como reconocible para cualquiera que haya sufrido alguna vez la desaparición de una maleta en un aeropuerto. Sin ropa, sin básicos y con varios compromisos por delante, Hernand optó por resolver la situación por la vía rápida: visita a un centro comercial y compra de emergencia.

La imagen, tomada ante la fachada del Centro Comercial Atlántico, añadió además un guiño local a su llegada. Vecindario, uno de los grandes núcleos comerciales del sureste grancanario, se convirtió de forma inesperada en la primera parada viral de Hernand antes de su desembarco en el Gáldar Pride.

Inés Hernand, una de las caras del viernes

La anécdota llega justo antes de una de las noches principales del programa. Inés Hernand será una de las protagonistas de la Gala Queen Of Queens del Gáldar Pride 2026, prevista para este viernes 19 de junio a las 21:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta. La gala estará presentada por la propia Hernand junto a Samantha Ballentines y contará con las actuaciones de Ptazeta, DJ Pepino Marino, Grimassira Maeva y La Caudilla, además del espectáculo de los drags concursantes.

La jornada del viernes comenzará antes, a las 20:00 horas, con una Glitter Party con taller de maquillaje en el mismo recinto. Tras la gala, la programación continuará a las 23:30 horas con la Noche Pride y el espectáculo musical “Furor Furor”, presentado por Alonso Caparrós. La noche se alargará además con DJ Vilu Gontero a partir de la 1:30 horas.

Un Pride que se alarga hasta el domingo

El Gáldar Pride 2026 celebra su quinta edición del 18 al 21 de junio, aunque el ambiente comenzó desde el lunes 15 con una exposición fotográfica en la Plaza de Santiago, abierta hasta el domingo 21. El Ayuntamiento presenta la cita como una programación cultural y reivindicativa centrada en la igualdad, el respeto, la libertad y la defensa de los derechos LGTBIQ+.

La presencia de Hernand no se limitará al viernes. El sábado 20 de junio también figura en el Gran Mogollón del Gáldar Pride, que arrancará a las 21:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta tras la Gran Cabalgata. Según el programa oficial, DJ Inés Hernand abrirá esa noche, seguida del concierto de Manny Manuel a las 23:00 horas y de Aseres a la 1:00 horas.

Cabalgata, tacones y música en La Quinta

El sábado será otro de los días grandes del Pride galdense. A las 12:00 horas, la Plaza de Santiago acogerá la Carrera de Tacones, una de las actividades más esperadas del programa. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, la Gran Cabalgata saldrá desde el Paseo de los Guanartemes para llenar las calles de color, música y reivindicación antes de desembocar en el recinto de La Quinta.

El domingo 21 de junio llegará el Gáldar Pride de Día, también en el Recinto Cultural La Quinta, con conciertos desde las 14:30 horas. El cartel incluye a Kilombo Improvisado, Nueva Línea y Armonía Show, con la participación de DJ Ulises Acosta. La programación concluirá a las 20:00 horas en el Centro Cultural Guaires con la Gala de la V edición de los Premios Arkoiris 2026, presentada por Roberto Herrera y Paula Vázquez.