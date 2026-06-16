El Jardín Botánico avanza en la recuperación de especies amenazadas en Gran Canaria como la salviablanca de Amagro y la magarza de Guayedra

El Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo coordina los planes de recuperación de especies vegetales en peligro de extinción de Gran Canaria mediante un modelo de trabajo multidisciplinar desarrollado por varios departamentos del centro y orientado a la biología de la conservación. Los resultados obtenidos por esta unidad asociada de I+D+i al CSIC y dependiente del Cabildo reflejan avances significativos en la conservación de especies como la salviablanca de Amagro (Sideritis amagroi), exclusiva del Monumento Natural de Amagro, en Gáldar, y la magarza de Guayedra.

Gracias a este trabajo científico-técnico conjunto, se desarrollan de manera integrada distintas líneas de investigación y conservación aplicada. Entre ellas se encuentran la biología reproductiva, la diversidad genética, la ecología, la conservación ex situ, la producción de planta, el seguimiento demográfico y las actuaciones de refuerzo y restauración de poblaciones naturales.

Rincones remotos

Este enfoque multidisciplinar permite aplicar el conocimiento científico generado a la gestión y conservación de algunas de las especies más frágiles de nuestra biodiversidad vegetal, en muchos casos presentes únicamente en enclaves remotos y con poblaciones extremadamente reducidas o fragmentadas.

La coordinación de estos planes implica, además, una estrecha colaboración con otros servicios del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y con el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. A ello se suma el apoyo operativo de la empresa pública Gesplan en el desarrollo de actuaciones sobre el terreno, lo que permite reforzar una respuesta institucional coordinada para la protección de estas especies. Los resultados obtenidos reflejan ya avances significativos en la conservación de varias de ellas.

Entre estas especies destaca la salviablanca de Amagro (Sideritis amagroi), exclusiva del Monumento Natural de Amagro, de la que apenas quedan cinco plantas en estado silvestre. Su situación ha requerido el desarrollo de una estrategia integral de conservación ex situ orientada al rescate genético de la especie, que ha permitido reforzar la población natural con más de un centenar de ejemplares.

Imagen de la magarza de Guayedra. / LP / DLP

Otro ejemplo es la magarza de Guayedra (Gonospermum oshanahanii), localizada exclusivamente en el Parque Natural de Tamadaba y representada por tan solo 21 ejemplares silvestres. Su recuperación ha supuesto un importante desafío logístico debido a la inaccesibilidad de los riscos de Guayedra, donde se han introducido más de 200 ejemplares, que además han tenido que protegerse con vallados frente al impacto del ganado asilvestrado aún presente en la zona.

Tamadaba

A su vez, se han desarrollado actuaciones de refuerzo poblacional en otras especies en peligro de extinción como la flor de mayo leñosa (Pericallis hadrosoma) en la Hoya del Gamonal, la mosquera de Tamadaba (Globularia ascanii) en el Parque Natural de Tamadaba y la magarza de Lid (Argyranthemum lidii) en el Monumento Natural de Amagro, mientras culmina la aprobación definitiva de sus respectivos planes de recuperación.

Recientemente, el Gobierno de Canarias ha aprobado también los planes de recuperación del drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), la escobilla de Guayadeque (Thesium canariense), la yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii) y el cardo de Tenteniguada (Onopordum carduelium). Las medidas contempladas en estos nuevos instrumentos de conservación serán incorporadas progresivamente al Programa de Conservación de Especies Amenazadas del Jardín Botánico Canario, donde ya se han iniciado actuaciones como la recolección de material reproductivo y la producción de plantas para reforzar sus poblaciones naturales.

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Imagen producción de plantas de especies amenazadas en vivero del Cabildo. / LP / DLP

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo, Raúl García Brink, destaca que “con estas actuaciones basadas en el conocimiento, el Cabildo continúa reforzando su compromiso con la conservación de la biodiversidad insular, apostando por la ciencia, la gestión activa y la colaboración institucional como herramientas fundamentales para garantizar la supervivencia de un patrimonio natural único en el mundo”.