Juan Francisco García, el neurólogo del Hospital Negrín que aprende de sus pacientes e investiga el ictus

El doctor Juan Francisco García ha concluido su etapa de formación especializada en Neurología en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín con un reconocimiento que pone en valor cuatro años de trabajo clínico, académico e investigador. Y es que el especialista, que ha centrado parte de su labor investigadora en el estudio de la enfermedad vascular cerebral y el ictus dentro de su tesis doctoral, ha sido distinguido como el mejor residente del centro hospitalario de 2026, entre una promoción de 62 facultativos , una valoración que recibe con satisfacción, aunque también con “mucha humildad”.

“Estoy muy contento porque no deja de ser un premio al esfuerzo y a la práctica clínica durante estos cuatro años de formación médica”, dice García, quien insiste en que el mérito no puede entenderse desde una perspectiva individual, pues detrás hay un trabajo en equipo y muchas horas de estudio y formación.

El sanitario destaca sobre todo el papel que han desempeñado sus tutores, los facultativos del servicio de Neurología y el resto de profesionales que han ejercido un papel activo en su enseñanza. Ahora bien, considera que una parte importante de su aprendizaje procede también de los propios pacientes.

“Muchas veces nos enseñan cosas que no se encuentran en los libros, como puede ser el hecho de abordar diagnósticos o tratamientos. Además, cuando ya hemos hecho todo lo posible desde el punto de vista terapéutico, nos enseñan a ejercer no solo como médicos, también como personas”, explica. Por ello, considera que la empatía es uno de los valores más importantes que ha adquirido a lo largo de su residencia.

Especialidad exigente

Para el facultativo la Neurología es una especialidad muy exigente. ¿El motivo? La complejidad de los casos clínicos y la incertidumbre que acompaña a muchas patologías. A estas circunstancias se suma la necesidad de compatibilizar la actividad asistencial diaria con una formación continua. “Tenemos un horario asistencial, guardias y muchas horas extraordinarias, pero después también está el estudio. Tenemos que llegar a casa y seguir formándonos”, anota.

Ahora que ha concluido su etapa de residente, el doctor García continuará desarrollando su carrera en el mismo hospital. De hecho, ya ha firmado un contrato como facultativo especialista de área (FEA) en Neurología y su idea es ejercer su labor en el complejo de referencia del área norte de la Isla por mucho tiempo. “Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión”, remarca.

De forma paralela a su labor asistencial, el neurólogo ha impulsado durante los últimos cuatro años una línea de investigación sobre la enfermedad vascular cerebral vinculada a su tesis doctoral, dentro del programa de doctorado en Investigación en Biomedicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Uno de los hitos más destacados de este proyecto llegó el pasado año con la publicación de un trabajo en la revista Stroke, en el que analizó el papel de las células progenitoras endoteliales -unas células originadas en la médula ósea que participan en la reparación de los vasos sanguíneos cerebrales- para predecir el pronóstico y la gravedad del ictus.

La investigación contó con una muestra de 126 pacientes que fueron atendidos en la unidad de Ictus del Hospital Doctor Negrín. Los resultados mostraron que las personas con mayores niveles de estas células a los siete días del ingreso presentaban una menor discapacidad funcional, menor gravedad neurológica a los tres meses y además su estancia hospitalaria era más corta.

Sin embargo, el análisis no terminó ahí. Según indica el doctor, aquel trabajo formaba parte del segundo artículo por compendio de publicaciones de su tesis doctoral. Después, desarrolló un tercer estudio, que se publicó a principios de este año en la prestigiosa revista Translational Stroke Research.

Pruebas de imagen

Mientras que la investigación anterior se centraba en parámetros clínicos, analíticos y pronósticos, la nueva publicación analiza la relación entre las células progenitoras endoteliales y los cambios observados en las pruebas neurorradiológicas realizadas durante la fase aguda del ictus. Este trabajo se basó en la misma cohorte de pacientes y examinó cómo se comportan estas células en relación con distintos parámetros de perfusión cerebral y con el daño isquémico detectado a través de técnicas de imagen.

Los resultados evidenciaron que los pacientes que presentan una afectación cerebral más importante muestran también una mayor movilización de células progenitoras endoteliales. Según el investigador, se trata de una respuesta biológica coherente con los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. “Cuanto más daño vascular existe, más células progenitoras endoteliales se generan como un intento compensatorio para reparar esos vasos sanguíneos”, detalla.

Con su incorporación al equipo médico del Hospital Doctor Negrín y varias publicaciones científicas que ya respaldan su trayectoria, el neurólogo afronta una nueva etapa profesional sin abandonar una línea de investigación que busca profundizar en los mecanismos biológicos del ictus y mejorar el conocimiento sobre la recuperación de los pacientes que sufren esta patología.