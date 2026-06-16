Leonor en Teror: las otras visitas de la familia real a la villa mariana

La relación de Teror con la familia real comenzó a estrecharse a finales de los años cincuenta. Juan Carlos I visitó Gran Canaria por primera vez el 16 de enero de 1958, durante una escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Tenía entonces 20 años y vivió aquellos días con naturalidad: se divirtió, plantó dragos, conversó con enfermos y pasó por la Villa Mariana sin grandes alardes.

Distinto fue el ambiente cuando regresó el 26 de junio de 1963, ya durante su viaje de luna de miel. Teror se volcó para recibir a una pareja joven, cercana y marcada por la timidez de Sofía. Pero el vínculo se hizo aún más intenso el 10 de marzo de 1973, cuando los entonces príncipes volvieron al municipio junto a sus hijos: Elena, Cristina y Felipe. Llegaron cerca del mediodía y, al no haber visto a los niños desde la salida del hotel Santa Catalina, rompieron el protocolo en plena plaza para besarlos, gesto que emocionó a los terorenses.

Aquel día quedó grabado por la multitud, los aplausos, la misa, las palabras del obispo y el regalo que más se recuerda: un canario que llamó la atención del pequeño Felipe.

El regreso de Felipe VI como militar

Felipe VI regresaría años después a Gran Canaria como parte de su formación militar: en 1986 como cadete, en 1987 como guardiamarina del Juan Sebastián Elcano y, en mayo de 1988, junto a sus compañeros de la 41.ª promoción de la Academia General del Aire, en una visita ligada a Teror.