Mogán
Mogán recibe el premio 'Escoba de Plata' por la modernización de sus servicios de limpieza municipales
El Ayuntamiento obtiene un galardón en la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente por sus mejoras en limpieza urbana, sostenibilidad y gestión de residuos
El Ayuntamiento de Mogán ha recibido la Escoba de Plata 2026 por la modernización del servicio municipal de limpieza, un reconocimiento concedido por ATEGRUS, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, dentro del Concurso Escobas, centrado en la gestión de residuos, la limpieza urbana y la sostenibilidad.
Reconocimiento a la renovación del servicio
El jurado ha valorado las actuaciones impulsadas en el municipio para actualizar el servicio de limpieza, entre ellas la renovación de equipos y maquinaria, la mejora de los procesos de trabajo y la implantación de medidas vinculadas a la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la reducción del uso de recursos naturales.
Estas mejoras forman parte de una estrategia municipal orientada a reducir el impacto ambiental del servicio y avanzar hacia un modelo urbano con menores emisiones. La empresa adjudicataria, FCC Medio Ambiente S.A., ha participado en el proceso de renovación reconocido con este galardón.
Entrega del galardón en Madrid
La entrega de los premios se celebró el miércoles 10 de junio en IFEMA Madrid, en el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA. En representación del Ayuntamiento de Mogán asistieron la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, y la coordinadora de Área de Servicios Públicos, María Cecilia Santana, que recogieron la distinción en nombre de la Corporación municipal.
El reconocimiento sitúa a Mogán entre los municipios distinguidos en esta edición del Concurso Escobas por sus actuaciones en materia de limpieza urbana y gestión ambiental.
- Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
- Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
- Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
- Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
- Gran Canaria, una ratonera durante 24 horas por la visita del papa León XIV
- La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable
- Última hora del tráfico en Gran Canaria tras la visita del papa León XIV, en directo: abre con retenciones la autopista GC-1
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?