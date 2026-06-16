Norberto Guerra, viticultor grancanario: "La gente sabe beber vino pero no lo que cuesta producirlo"

A sus más de 90 años, este veterano viticultor que aún planta parras en el pago de Juan Gómez de Tejeda repasa con lucidez, sencillez y un fino sentido del humor su trayectoria, los cambios en el sector y el futuro del vino en la isla.

¿Cuántos años lleva usted dedicándose al vino?

En mi casa materna siempre se hizo vino, como en casi todas las casas de campo, pero era para consumo propio. Pero ya plantar parras en cantidad y tener bodega fue más tarde. Empecé cuando vino aquella “fiebre” de las parras, hará unos 25 años, cuando todo el mundo se animó. Ahí fue cuando yo también me lancé en serio. Ahora con mi edad, solo las preparo y las vendo porque ya no tengo cuerpo para dedicarme a la bodega como antes. Pero sigo activo, estoy hablando con usted y regando las parras.

¿Cómo recibe este homenaje del Cabildo?

Pues no lo sé (ríe). Supongo que será por la edad. Gente con méritos hay mucha. Quizás me lo dan por ser constante y seguir adelante con esto a pesar de los años. Pero no creo tener ningún mérito especial. Hay mucha gente que ha hecho lo mismo o más que yo.

¿Cree que el auge del vino y las parras está haciendo que la gente mire más hacia el campo?

No sabría decirle. Desde luego, esto no es un gran negocio. Hace falta mucha voluntad y haber nacido en esto, porque la gente joven no está muy por la labor. Parece que a la juventud no le interesa. Aquí trabajamos con minifundios y producir cuesta mucho. En mi caso, mis hijos tienen sus profesiones y yo tampoco viví de esto. Lo hice porque lo mamé desde chico, pero las nuevas generaciones van por otro camino. Pero no pasa solo con el vino, ocurre con todo; vas al supermercado y está lleno de productos de fuera. Competir así es complicado.

Usted tuvo su propia bodega. ¿Hasta cuándo elaboró vino?

Hasta 2015, ese fue el último año. La marca de la bodega era Andén del Fraile, en referencia al fraile que está en Tejeda y que se ve desde donde tengo las parras. Hacía solo vino tinto y era una producción pequeña, como sucede en muchas bodegas de la Cumbre.

¿El consumidor es consciente del trabajo que hay detrás de una botella de vino?

Qué va. La gente solo sabe bebérselo (ríe) y siempre le parece caro. Si supieran lo que cuesta producirlo, pensarían distinto.

¿Qué tenía de especial su vino?

Para mí nada en particular. Era como los de la zona. Era un vino natural, hecho con cuidado y sin productos agresivos, solo lo imprescindible.

¿Ha cambiado mucho el vino respecto a lo que recuerda de niño?

Bastante. Antes no se hacían análisis y unas veces salía mejor y otras peor, aunque muchas veces era muy bueno. Ahora todo es más regular porque se controla más. Se analizan las uvas, se vendimia en el momento adecuado. El sector ha evolucionado mucho; antes era más sencillo, las barricas, azufre y poco más. Ahora hay correctores y más técnicas.

¿Qué echa de menos de los tiempos de antes?

Los abonos naturales. Ya no hay ganadería y no hay estiércol. Antes las parras se alimentaban así, de forma natural. Eso se perdió.

Sin embargo, el vino canario está cada vez más valorado.

Sí, pero la producción es pequeña. Algunas bodegas grandes exportan, pero en general no hay cantidad suficiente para ir más allá.

¿Eso explica el precio del vino canario?

Claro. Producir cuesta mucho y hay poca cantidad. Es oferta y demanda.