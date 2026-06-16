La periodista canaria Arabella Otero responde a las críticas por su gran cambio: “Me tenéis hasta el moño”

La periodista canaria Arabella Otero, de 'Fiesta' (Telecinco), ha decidido pronunciarse públicamente después de recibir numerosos comentarios sobre su cambio físico. Lo hizo a través de sus stories de Instagram, donde compartió un mensaje directo dirigido, según sus propias palabras, a “todos aquellos que les encanta meterse en vida ajena”. En la publicación, Otero explicó que se ha visto en la necesidad de aclarar el origen de su transformación ante el “aluvión de comentarios”, preguntas, críticas y especulaciones que asegura haber recibido en los últimos meses.

La comunicadora dejó claro que su cambio físico responde a una decisión personal y voluntaria, alejada de las teorías que, según denuncia, se han difundido a su alrededor. En su mensaje, afirmó que el proceso ha estado marcado por la constancia, la rutina y la incorporación de nuevos hábitos. También subrayó que ha seguido una dieta y un entrenamiento personalizados, adaptados al objetivo que quería alcanzar y que ahora pretende mantener.

“Sin fármacos, sin dietas milagro, sin cirugías”

En el texto publicado en Instagram, Arabella Otero fue especialmente contundente al negar que su cambio se deba a métodos externos o intervenciones. “Sin fármacos, sin dietas milagro, sin cirugías”, escribió en la story, antes de insistir en que todo ha sido resultado de “constancia y tiempo”. La periodista detalló además que este proceso ha durado más de un año, aunque reconoció que los cambios más visibles se han producido durante los últimos meses.

Con esta aclaración, Otero quiso responder a quienes han convertido su transformación física en motivo de conversación pública. La periodista señaló que, aunque es consciente de tener un perfil público, eso no implica que deba aceptar cualquier tipo de comentario sobre su cuerpo o su vida privada. “Soy consciente de que tengo un perfil público y me toca lidiar con ciertos comentarios”, expresó, para añadir después que también tiene derecho a marcar límites ante determinadas actitudes.

Un mensaje contra las críticas y los rumores

La story de Arabella Otero no solo funcionó como una explicación sobre su cambio físico, sino también como una respuesta a los comentarios que considera invasivos o desagradables. La periodista habló de “chismorreos” y de críticas que, según su mensaje, han traspasado una línea personal. En ese contexto, defendió su derecho a expresar cansancio ante quienes opinan de su apariencia sin conocer el proceso que hay detrás.

“Estoy bien. Sana”, afirmó en su publicación, donde también aseguró que mantiene una vida ordenada, entrena con frecuencia y cuida su alimentación. Otero quiso trasladar así que su transformación no responde a una circunstancia negativa, sino a una etapa personal que define como positiva. “Mi vida ahora mismo está en una etapa maravillosa”, escribió, rechazando cualquier lectura alarmista o especulativa sobre su aspecto.

La maratón de Valencia, en el horizonte

En el mismo mensaje, Arabella Otero también hizo referencia a uno de sus próximos retos deportivos. La periodista mencionó la maratón de Valencia de diciembre y aseguró que sus resultados estarán dedicados a quienes han opinado sobre su cambio físico. Con esta referencia, vinculó su transformación no solo a una cuestión estética, sino también a una preparación física sostenida en el tiempo.

La alusión a la maratón refuerza el relato que la propia Otero plantea en su publicación: un proceso basado en entrenamiento, objetivos concretos y disciplina. Lejos de presentar su cambio como algo inmediato, la periodista insistió en que se trata de un trabajo prolongado, desarrollado durante más de un año, aunque ahora sea cuando muchas personas hayan empezado a percibirlo de forma más evidente.

Una petición para que respeten su vida privada

La comunicadora cerró su mensaje con una petición clara: que quienes han comentado su aspecto dejen de hacerlo y se centren en sus propias vidas. En tono firme, Arabella Otero pidió que cesen los comentarios sobre su cuerpo y reivindicó su derecho a vivir su proceso personal sin tener que dar explicaciones constantes.

Su publicación se suma al debate cada vez más presente sobre los límites de la opinión pública en redes sociales, especialmente cuando se dirige al físico de personas con exposición mediática. En este caso, Otero ha optado por responder directamente, aclarar su situación y dejar constancia de que su cambio físico ha sido una decisión propia, acompañada de hábitos saludables, entrenamiento y tiempo.