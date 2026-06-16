El PP integra al partido de Marco Aurelio Pérez para las próximas elecciones

El presidente del Partido Popular de Gran Canaria anuncia que su formación formalizará este sábado la integración de Agrupación de Vecinos en el proyecto insular del PP, en un acto público previsto a las 11.30 horas en la terraza del Holidayworld, en San Bartolomé de Tirajana. El dirigente popular ha situado la unidad del centroderecha de la isla como una de las líneas principales de su estrategia política.

El PP refuerza su presencia en el sureste

La adhesión de Agrupación de Vecinos, con implantación en municipios del sureste como San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana, se enmarca en la estrategia del PP para agrupar a formaciones que comparten espacio político con los populares. Según explicó Sánchez en una entrevista radiofónica, el objetivo es construir una alternativa que permita al partido ampliar su base territorial y electoral en Gran Canaria.

El presidente insular del PP afirmó que ambas formaciones ya habían concurrido juntas en varias ocasiones y defendió que ahora se abre una nueva etapa de integración orgánica. La incorporación de AV se suma al proceso iniciado anteriormente con Proyecto SOMOS, en Ingenio, dentro de una línea de trabajo que el partido pretende extender a otros municipios de la isla.

Contactos con otras formaciones insulares

Sánchez también aludió a los contactos que mantiene el PP con otros proyectos políticos de Gran Canaria, entre ellos el liderado por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. El dirigente popular sostuvo que estas conversaciones avanzan “en la buena dirección”, aunque no concretó posibles acuerdos ni plazos.

El presidente del PP grancanario vinculó esta estrategia a la situación política del Cabildo de Gran Canaria, institución en la que considera prioritaria la unidad de las fuerzas situadas en el centro y la derecha. En su intervención, señaló asuntos como la movilidad por carretera, la paralización de proyectos estratégicos y el aumento de la criminalidad como algunos de los problemas que, a su juicio, requieren una respuesta desde las instituciones insulares.

Pactos tras las elecciones

De cara a los próximos comicios, Carlos Sánchez aseguró que el PP aspira a ser la primera fuerza en Gran Canaria y a liderar los gobiernos de la isla. El dirigente popular defendió que la formación se presenta “para ganar” y sostuvo que la suma del centroderecha puede facilitar nuevas mayorías.

Preguntado por posibles pactos postelectorales, Sánchez afirmó que no tendría inconveniente en alcanzar acuerdos con Vox, aunque indicó que su preferencia sería gobernar en solitario. También dejó abierta la puerta a otras fórmulas de entendimiento tras las elecciones, al señalar que el partido no se cierra a acuerdos con ninguna formación y que las decisiones dependerán de los resultados y de la composición de cada institución.