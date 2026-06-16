La primera Feria de Entidades Sociales muestra el trabajo de con más de veinte ONG, fundaciones y servicios municipales

La zona peatonal de la Avenida de Canarias y la Plaza de Los Algodoneros, en Vecindario, se convirtieron este martes en un gran espacio de encuentro comunitario con la celebración de la primera Feria de Entidades Sociales 'Santa Lucía Te Cuida', una iniciativa que reúne a más de una veintena de organizaciones, fundaciones, colectivos y servicios públicos con el objetivo de acercar a la ciudadanía los recursos sociales, educativos y comunitarios que desarrollan su actividad en el municipio.

La jornada arrancó con diversas actuaciones musicales y de animación en la Plaza de Los Algodoneros, dando paso a la apertura oficial de una feria que pretende poner en valor el trabajo que realizan las entidades sociales, muchas de ellas sustentadas por el compromiso de personas voluntarias que desarrollan una labor esencial en ámbitos como la inclusión social, la igualdad, la salud, la educación o el acompañamiento a colectivos vulnerables.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Cruz Roja, Ecca Social, la Asociación Bientratar, la Fundación Canaria de Personas con Sordera, la Asociación Te Acompañamos, el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además de distintos programas municipales como Punto J, Salud Pública, Servicios Sociales o los puntos violetas.

Estudiantes muestran el trabajo que realizan en sus centros contra la soledad no deseada entre los jóvenes. / LP/DLP

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó durante la inauguración la importancia de acercar a la población el trabajo que desarrollan estas entidades. “Esta feria permite que la ciudadanía conozca de primera mano la labor que realizan las ONG y asociaciones de nuestro municipio, un trabajo fundamental que, en muchos casos, se sostiene gracias al compromiso y la dedicación de personas voluntarias”, señaló. El alcalde también quiso reconocer la implicación de las diferentes áreas municipales presentes en el evento y el esfuerzo diario del personal que trabaja en los servicios públicos.

Colaboración entre administraciones, colectivos y ciudadanía

Por su parte, el concejal de Atención Social y Comunitaria, Saúl Goyes, puso el acento en el valor de la colaboración entre administraciones, colectivos y ciudadanía. El edil agradeció el trabajo constante de las entidades sociales, así como la participación de los centros educativos, voluntariado y personal técnico municipal. “Es una oportunidad para mostrar en un espacio abierto todo el trabajo que se viene desarrollando desde hace años en favor del bienestar y la cohesión social del municipio”, afirmó.

Bajo el lema “Santa Lucía Te Cuida: el cuidado se construye en comunidad”, la feria reivindica la importancia de la participación ciudadana, la inclusión social, la educación, la cultura comunitaria y la mejora de la calidad de vida como pilares fundamentales para construir una sociedad más solidaria y cohesionada.

Durante la mañana, la actividad estuvo dirigida principalmente al alumnado de varios centros educativos del municipio, que participó en visitas guiadas, charlas informativas y actividades de sensibilización. Por la tarde, la feria abrió sus puertas al conjunto de la ciudadanía, ofreciendo la posibilidad de recorrer las distintas carpas, conocer los recursos disponibles, participar en talleres y dinámicas, y descubrir nuevas formas de implicarse en la vida social y comunitaria de Santa Lucía de Tirajana.

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La iniciativa nace con vocación de continuidad y con el propósito de fortalecer la red de apoyo social del municipio, fomentando el conocimiento mutuo entre entidades, administraciones y vecinos para seguir construyendo una comunidad más participativa, inclusiva y comprometida.