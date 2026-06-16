La princesa Leonor en Gran Canaria: así fue la mañana de la heredera al trono en Teror

La princesa Leonor visitó este martes 16 de junio el municipio de Teror junto a sus 71 compañeros de la 78ª promoción de alféreces de 4º curso de la Academia General del Aire y del Espacio, con sede en San Javier, Murcia. La presencia de la heredera al trono se produjo dentro del viaje de fin de estudios del alumnado a Gran Canaria y sin actos oficiales de la Casa Real.

Fin de curso militar de la princesa Leonor en Gran Canaria, en imágenes / José Pérez Curbelo

La princesa acudió como una alumna más de la promoción, integrada por 57 compañeros y 14 compañeras, además de varios profesores.

El grupo estuvo encabezado por el coronel Ajenjo y recibió la bienvenida del alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, junto al primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, el párroco de la Basílica de Teror, Jorge Martín de la Coba, y representantes municipales.

Una visita privada por la Villa Mariana de Teror

La Casa Real solicitó que la visita mantuviera carácter privado, sin convocatoria pública ni presencia organizada de medios. La princesa acudió “como una alférez más de la promoción” y no como alteza, en una jornada enmarcada en el calendario académico y militar de la AGA.

Durante el recorrido, el alumnado visitó la Basílica de Teror, pudo ver de cerca la imagen de la Virgen del Pino y realizó una ruta guiada por el casco histórico de Teror. La actividad incluyó una fotografía del grupo ante la Basílica y una visita por el entorno organizada desde la Oficina de Información Turística de Teror.

El encuentro institucional en la Casa Consistorial

Antes del recorrido, representantes de la Academia General del Aire y del Espacio y del Ayuntamiento de Teror mantuvieron un encuentro en la Casa Consistorial. En la reunión, ambas partes agradecieron la visita con la entrega de recuerdos.

La parada forma parte de una tradición de las promociones de la AGA, que suelen incluir Teror y la Basílica del Pino en su viaje de fin de estudios a Gran Canaria. El grupo llegó a la isla el pasado domingo 14 de junio y permanecerá hasta el viernes 19 de junio.

Primera visita de la princesa Leonor al municipio de Teror

Esta visita supone la primera estancia de la princesa Leonor en Teror, aunque no en Gran Canaria, pues se trata de su tercera vez en la Isla. La primera se produjo en enero de 2025, durante su formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, cuando hizo escala en Las Palmas de Gran Canaria antes de continuar rumbo a Salvador de Bahía, en Brasil.

Tras concluir su etapa formativa en la Academia General del Aire y del Espacio, la heredera al trono cursará desde septiembre el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. La visita a Teror se integró así en una actividad académica y militar más, junto a recorridos culturales, visitas a instalaciones del Ejército del Aire y jornadas de convivencia en Gran Canaria.