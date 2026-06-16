La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria

La princesa Leonor continúa su visita a Gran Canaria con una parada destacada en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror. A las 10.09 horas, un numeroso grupo de compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio llegó a la plaza situada frente al templo.

Minutos después, a las 10.18 horas, los asistentes realizaron una fotografía institucional ante la fachada principal de la basílica. En la imagen, la princesa Leonor ocupó una posición central, rodeada por el resto de integrantes del grupo. La escena despertó una gran expectación entre vecinos y visitantes que se encontraban en la zona.

A las 10.21 horas, la heredera al trono y sus compañeros accedieron al interior de la basílica para continuar con la visita. Durante toda la mañana, numerosos curiosos se acercaron a los alrededores de la plaza con la intención de ver de cerca a la princesa, generando un ambiente de gran interés en uno de los lugares más emblemáticos de Gran Canaria.

Muchos vecinos reconocían que no sabían previamente que Leonor iba a visitar Teror. “No sabíamos nada. Estábamos por aquí, por el pueblo, y vine precisamente a ver a la Virgen. Me dijeron que la princesa estaba en Teror y dije: vamos a verla”, relataba una vecina. La noticia corrió rápidamente por el municipio y muchos se fueron acercando por el boca a boca.

Samanta Santana y Alba, vecinas de la isla, destacaban que Gran Canaria tiene muchos lugares que mostrar a la princesa. “Tiene mucho que ver en la isla”, señalaron, aunque apuntaron que la cumbre y Tejeda son algunos de los enclaves más bonitos.

Leonor, en la Basílica del Pino durante su visita a Teror. / José Pérez Curbelo

También hubo turistas que se encontraron con la visita casi por sorpresa. Asunción Costes, Ángela y Benita, catalanas de vacaciones en Gran Canaria, explicaron que no sabían que Leonor se encontraba en Teror. “Hemos visto un montón de policía por aquí y pensamos que pasaba algo, pero hemos llegado ahora mismo. Somos catalanas, estamos de vacaciones y hemos venido a ver el pueblo porque nos habían dicho que era muy bonito”, comentaron.

Las visitantes se mostraron encantadas con el entorno. “Preciosa, la iglesia preciosa. Muy bonito todo. Nos han dicho que esta semana, con el mercadillo, esto se llena y se come el bocadillo de chorizo”, añadieron.

Pino, vecina de Teror y natural de El Rincón, también se acercó a la plaza al ver el movimiento de gente. “Yo venía del centro de salud y vi tanta gente que pensé: Dios mío, ¿qué pasa en la iglesia? Me acerqué y vi que eran militares, pero no sabía que estaba ella”, relató.

La vecina recordó además otra visita de la Familia Real al municipio, cuando el rey Felipe VI era niño. “Al padre de la princesa le regalaron una jaula con un canario cuando era pequeño. Me acuerdo mucho de aquello”, comentó. Pino confiaba todavía en poder ver a Leonor de cerca: “A ver si tengo suerte. Si la veo, la llamo y me hago una foto con ella. Eso ya sería doble suerte”.

A las 10.54 horas, la princesa Leonor abandonó el entorno de la basílica caminando junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio. Durante el recorrido, recibió explicaciones sobre la historia del templo mientras numerosos vecinos y visitantes seguían sus pasos y la grababan con sus teléfonos móviles. El grupo continuó después su camino por la avenida.

Tras abandonar el entorno de la basílica, la princesa Leonor continuó su recorrido por Teror y entró en la cafetería Iris, donde se sentó junto a una compañera. La escena volvió a despertar la curiosidad de vecinos y visitantes, pendientes de cada movimiento de la heredera durante una visita que se desarrolla con carácter privado.

La princesa Leonor visita la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror durante su estancia de formación en Gran Canaria. / La Provincia

Una parada antes de iniciar su etapa universitaria

La princesa de Asturias concluyó a principios de mes su periodo de formación en la Academia General del Aire y del Espacio, donde fue condecorada con la Medalla de Oro de la Región de Murcia, la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y la Medalla de Oro del municipio de San Javier, además de ser nombrada Hija Adoptiva.

En el tramo final de esta etapa también superó el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar Méndez Parada, en la base aérea de Alcantarilla, convirtiéndose en la primera integrante de la Familia Real española en realizarlo. Ni Felipe VI ni Juan Carlos I completaron este salto durante sus respectivas formaciones militares.

El próximo curso, Leonor iniciará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de comenzar esa nueva etapa académica, permanece en Gran Canaria dentro del viaje que realizan los alumnos de la AGA al término del curso.

Esta no es la primera vez que la princesa visita la Isla. En enero de 2025 hizo escala en Las Palmas de Gran Canaria a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, junto al resto de guardiamarinas, antes de poner rumbo a Salvador de Bahía, en Brasil.

Meses después, en junio de ese mismo año, volvió a Gran Canaria para embarcar en la fragata Blas de Lezo, donde se incorporó a la rutina de la dotación y participó en una fase de instrucción avanzada. Durante esa etapa tomó parte en el ejercicio real de combate Sinkex, desarrollado en aguas del Atlántico, a unos 550 kilómetros del Archipiélago.