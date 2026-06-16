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San Bartolomé de Tirajana

La rehabilitación de las 66 viviendas de El Pajar concluye en octubre

Las obras incluyen la renovación de la instalación eléctrica, la rehabilitación de elementos estructurales y la instalación de ascensores para mejorar la accesibilidad del residencial

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal; el alcalde, Marco Aurelio Pérez, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez y el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; junto a sus equipos durante la visita al Residencial Santa Águeda.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal; el alcalde, Marco Aurelio Pérez, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez y el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; junto a sus equipos durante la visita al Residencial Santa Águeda. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

La rehabilitación del Residencial Santa Águeda, en El Pajar, ha alcanzado el 83% de ejecución y mantiene como previsión de finalización el próximo mes de octubre. La actuación, incluida en el programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), cuenta con una inversión de 1.486.391 euros y permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y habitabilidad de 66 viviendas construidas a principios de los años ochenta. La intervención comenzó en enero de 2025 con un plazo inicial de ejecución de 18 meses, pero se ha alargado debido a complicaciones surgidas durante la realización de la obra.

Entre las actuaciones ejecutadas figura la renovación completa de la instalación eléctrica, la rehabilitación de pilares y de otros elementos estructurales afectados por procesos de oxidación derivados de la proximidad al mar, así como la instalación de ascensores. Esta última medida permitirá mejorar el acceso a las viviendas, especialmente en el caso de personas mayores o con movilidad reducida. Las obras también se extienden a las zonas comunes, los paseos y los jardines del conjunto residencial, con el objetivo de adaptar el entorno urbano a las necesidades actuales de los vecinos.

Mejora de varias urbanizaciones

Estas rehabilitaciones se unen a otras que se han realizado en materia de vivienda en el municipio en los últimos años. Ejemplo de ello es la mejora de 25 bloques de viviendas en la Urbanización Las Llaves de San Fernando de Maspalomas, donde la Concejalía de Vivienda invirtió más de 5,5 millones de euros para la mejora de las fachadas y cubiertas, la incorporación de ascensores y rampas para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida y la renovación de las redes eléctricas y de fontanería. La Urbanización La Paz, en Maspalomas, también recibió 4,7 millones de euros para una renovación integral que incluyó la instalación de elevadores y la sustitución de termos eléctricos por bombas de calor aire-agua para la producción de Agua Caliente Sanitaria.

Colaboración entre instituciones

Representantes de las administraciones implicadas en la financiación del proyecto visitaron las obras del Residencial Santa Águeda durante la mañana de este martes. Durante la visita, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que "ya se han movilizado más de 16 millones de euros para actuar sobre 716 viviendas y mejorar la calidad de vida de 2.079 vecinos del municipio".

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, aseguró que desde el Gobierno han "puesto recursos, activado instrumentos y movilizado todas las herramientas disponibles para ampliar la oferta de vivienda, pero también para mejorar las condiciones del parque ya existente"

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El consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, resaltó que la aportación del Cabildo para este proyecto es de alrededor de 360.000 euros, mientras que el alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez, resaltó la importancia de la colaboración institucional en materia de vivienda.

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