El rincón virgen de Gran Canaria del que disfruta el cantante Quevedo para relajarse y pasar desapercibido

El cantante grancanario Quevedo volvió a situarse en la noche de ayer lunes en el centro de la actualidad musical tras participar como artista invitado en el último de los conciertos de la histórica residencia que Bad Bunny ha desarrollado en el estadio Metropolitano en Madrid.

La actuación tuvo lugar, ayer lunes, durante la última noche de una serie de diez conciertos que, según cifras provisionales difundidas por la organización, reunieron a más de 640.000 espectadores. En uno de los momentos más celebrados de la velada, una cuenta atrás en las pantallas del recinto anunció la aparición del invitado sorpresa.

La entrada de Quevedo desató la reacción del público. Primero interpretó junto a Bad Bunny el tema Columbia y, posteriormente, puso en pie a miles de asistentes con Quédate, una de las canciones que marcó un antes y un después en la carrera musical del artista grancanario.

Adzubenam Villullas

La presencia del artista canario en uno de los eventos musicales más relevantes del año refuerza el momento de proyección internacional que atraviesa el cantante, convertido en una de las voces españolas con mayor impacto en las plataformas digitales.

Más de 116.000 personas se registran para conseguir entradas de su gira

La expectación generada en torno a Quevedo también se ha reflejado en la respuesta del público a los primeros conciertos anunciados de su próxima gira, El Baifo .

Según los datos difundidos por su equipo, durante la primera hora desde la apertura del proceso de prerregistro se inscribieron 116.432 personas interesadas en acceder a la compra anticipada de entradas para las primeras actuaciones de presentación de El Baifo.

La gira arrancará inicialmente con cuatro conciertos en la Península. Dos de ellos se celebrarán en el Movistar Arena los días 9 y 10 de abril de 2027, mientras que las otras dos actuaciones tendrán lugar en el Palau Sant Jordi los días 1 y 2 de julio del mismo año.

Los datos reflejan un importante interés por parte de los seguidores del artista. Para las dos citas previstas en Madrid se registraron 78.755 personas, mientras que para los conciertos de Barcelona la cifra alcanzó las 37.611 solicitudes. Los usuarios inscritos recibirán códigos de acceso preferente para participar en la preventa, mientras que la venta general está prevista para el 18 de junio.

Canarias, más presente sigue presente en el discurso del artista

Pese a la creciente agenda internacional de Quevedo, el cantante mantiene una estrecha relación con su tierra natal. Esa conexión con Canarias ha quedado reflejada recientemente en El Baifo, un trabajo en el que incorpora referencias culturales y elementos vinculados a la identidad isleña.

Además, durante la presentación de la gira dejó entrever que los conciertos en Canarias llegarán más adelante. Aunque no confirmó fechas ni ubicaciones, sí aseguró que las actuaciones en las islas se anunciarán cuando sus seguidores menos lo esperen.

La noticia ha despertado gran interés entre los fans canarios, que esperan conocer próximamente cuándo podrá verse al artista sobre los escenarios del Archipiélago.

Güi-Güi, uno de los lugares favoritos de Quevedo para desconectar

Más allá de la música, el cantante ha mencionado en distintas ocasiones algunos de los rincones de Gran Canaria donde encuentra tranquilidad lejos de los focos. Entre ellos destaca la playa de Güi Güi, un espacio de costa virgen de varios kilómetros situado en la costa oeste de la isla, en el municipio de La Aldea de San Nicolás.

Este enclave natural es considerado uno de los espacios más singulares y mejor conservados de Gran Canaria. Rodeada de montañas y barrancos, la playa se caracteriza por su aislamiento, su paisaje volcánico y sus aguas cristalinas.

A diferencia de otros destinos costeros más concurridos, Güi Güi permanece alejada de los principales núcleos turísticos, lo que la convierte en una opción habitual para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Playa de Gui Gui, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria / Turismo Islas Canarias

Un paraje natural al que solo se puede llegar caminando o por mar

El acceso a esta playa requiere cierto esfuerzo. La ruta más habitual comienza en el núcleo de Tasartico, desde donde parte un sendero que exige aproximadamente dos horas y media de caminata entre montañas y barrancos.

Otra alternativa consiste en llegar por vía marítima desde el municipio de Mogán o desde embarcaciones que operan en la zona occidental de Gran Canaria.

La recompensa para quienes completan el recorrido es un entorno prácticamente virgen, con aguas transparentes y vistas privilegiadas sobre el océano Atlántico. En determinadas jornadas con buena visibilidad es posible contemplar incluso la silueta del Teide desde este punto de la costa grancanaria.