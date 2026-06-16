Sanidad detalla una inversión de 90 millones para mejorar hospitales de Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sitúa en torno a 90 millones de euros la inversión global destinada a mejorar las infraestructuras hospitalarias de Gran Canaria.

La consejera Esther Monzón expuso este martes en la Comisión de Sanidad del Parlamento regional las actuaciones que su departamento desarrolla en los principales centros de la isla y los proyectos que prevé activar en los próximos meses.

La comparecencia centró buena parte de la información en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, donde la actuación de mayor volumen corresponde a la nueva Torre de Pediatría del Hospital Materno Infantil. Este proyecto, con una inversión de 41 millones de euros, figura ya en ejecución y busca reforzar la atención pediátrica de referencia en la isla.

Obras en el Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil

Monzón vinculó esta actuación con una reorganización más amplia de la capacidad asistencial del complejo. En ese contexto situó el futuro edificio del Hospital Insular en el solar del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas, conocido como CULP, con una partida de 500.000 euros para un proyecto que se desarrolla en la actualidad.

La consejera también citó la rehabilitación de la fachada del Hospital Insular, en su fase inicial y centrada en el ala sur, con una inversión superior a siete millones de euros.

“En el propio Insular abordamos, también, la rehabilitación de la fachada en su fase 1 con más de siete millones de euros, correspondiente al ala sur, cuyas obras se iniciaron en el mes de abril. Y avanzamos, además, en la nueva Unidad de Alta Resolución que está ya en ejecución”, señaló.

Unidad de Atención Integral a Víctimas Vulnerables

Entre las actuaciones detalladas por Sanidad figura la nueva Unidad de Atención Integral a Víctimas Vulnerables, con 281.000 euros de inversión y obra adjudicada. Según la información trasladada por la consejera, los trabajos arrancan próximamente. A esta intervención se suman los proyectos de Hospitalización de Bajo Requerimiento, con 366.000 euros, y la Unidad de Custodia Hospitalaria, con 782.000 euros, ambos en ejecución.

El departamento autonómico incluye además medidas de sostenibilidad en el complejo hospitalario. Monzón recordó la instalación de tres nuevas bombas de calor, actuación dotada con 823.000 euros, dentro de las mejoras energéticas previstas para las instalaciones sanitarias.

Salud mental y atención infanto-juvenil: 370.000 euros

La consejera situó la salud mental entre las áreas prioritarias del plan de infraestructuras. En este apartado citó más de 370.000 euros para la renovación del Hospital Infanto-Juvenil, la unidad de patología dual y las áreas de observación de urgencias infanto-juveniles, diferenciadas por tramos de edad.

“En cumplimiento de uno de nuestros firmes compromisos, hemos damos un impulso al ámbito de la Salud Mental, con más de 370.000 euros invertidos en la renovación del Hospital Infanto-Juvenil, la unidad de patología dual y las áreas de observación de urgencias infanto-juveniles, diferenciadas por tramos de edad las cuales están todas pendiente de inicio”, afirmó Monzón durante su intervención.

Segundo bloque de inversiones: el Doctor Negrín

El segundo gran bloque de inversiones afecta al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Para los ejercicios 2026 y 2027, la Consejería prevé una de las actuaciones más relevantes en este centro: la ampliación del servicio de Urgencias, con 47 camas adicionales y nuevas áreas específicas de urgencias geriátricas y psiquiátricas.

La obra dispone de una inversión de 790.000 euros y arranca en junio, con una duración estimada de entre seis y siete meses. La intervención busca adaptar la atención urgente a perfiles de pacientes con necesidades diferenciadas, especialmente en los ámbitos geriátrico y psiquiátrico.

Terapias avanzadas y tecnología sanitaria

El Doctor Negrín también contará con un nuevo edificio de terapias avanzadas, valorado en 29 millones de euros y actualmente en proceso de licitación. El inmueble se destina a albergar la protonterapia y una nueva unidad de ciclotrón para Medicina Nuclear, dos recursos vinculados a tratamientos y diagnósticos de alta especialización.

“A ello se unen nuevos quirófanos híbridos, la reestructuración del área de cirugía ambulatoria con área de salud bucodental, y una cuarta sala de hemodinámica”, afirmó la consejera. Monzón añadió a ese listado la reciente puesta en marcha del hospital de día oncológico, con una inversión superior a 400.000 euros, el nuevo servicio de Anatomía Patológica y el traslado y renovación del Centro de Transformación II, por más de dos millones de euros.

Equipamiento y aparcamientos

La modernización tecnológica del Doctor Negrín incorpora una nueva resonancia magnética de 3 Teslas, con más de dos millones de euros de inversión, microscopios quirúrgicos oftalmológicos por 330.000 euros y 30 ecógrafos para distintos servicios, con un coste superior a un millón de euros.

“Modernizamos también, el equipamiento de alta tecnología con una nueva resonancia magnética de 3 Teslas con una inversión de más de dos millones de euros, microscopios quirúrgicos oftalmológicos por 330.000 euros y la incorporación de treinta ecógrafos para diferentes servicios, con un coste de más de un millón de euros”, recordó Monzón.

La Consejería cerró su exposición con el anuncio de un nuevo edificio modular de aparcamiento en el área de Consultas Externas del Doctor Negrín, con cerca de 300 plazas adicionales. Esta actuación se complementa con la renovación del aparcamiento actual y culmina este año, según la previsión expuesta, con una inversión superior a 3,5 millones de euros.