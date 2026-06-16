Telde lidera en Europa un innovador proyecto que forma a los futuros instructores de perros de asistencia

Telde se ha convertido en un referente europeo en formación especializada gracias al desarrollo del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (Pfae) de instructores de perros de asistencia, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que combina capacitación profesional, empleo e inclusión social.

El proyecto, que comenzó en octubre de 2025 y se prolongará hasta septiembre de 2026, permite que 20 personas desempleadas reciban formación especializada y experiencia laboral remunerada en un ámbito con creciente demanda social. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación Canaria de Intervenciones Asistidas con Perros (Terapican) y contempla más de 1.300 horas de formación teórica y práctica.

Formación para un sector en crecimiento

Durante el programa, el alumnado adquiere conocimientos y habilidades para la formación de perros de asistencia en las diferentes modalidades reconocidas por la legislación vigente. Entre ellas se encuentran los perros guía para personas con discapacidad visual, perros de apoyo para personas con trastorno del espectro autista, usuarios con discapacidad física, personas sordas o quienes necesitan asistencia ante episodios de hipoglucemia o crisis epilépticas.

La concejala de Desarrollo Local de Telde, Nayra Navarro, junto a dos alumnas-trabajadoras del nuevo Pfae. / LP/DLP

Además de la especialización técnica, los participantes reciben formación complementaria en ámbitos como la lengua de signos española, ampliando así sus competencias profesionales y mejorando sus oportunidades de inserción laboral.

Doce perros para mejorar la calidad de vida

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el entrenamiento de 12 perros de asistencia que, una vez finalizado el proceso formativo, serán entregados a personas con discapacidad y con limitados recursos económicos.

El objetivo es facilitar una mayor autonomía personal, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de quienes se beneficiarán de estos animales de apoyo, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y su inclusión social.

Empleo e impacto social

La concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, destacó que la iniciativa representa una oportunidad para generar empleo cualificado al tiempo que da respuesta a necesidades sociales concretas. Según señaló, el programa combina formación innovadora, inserción laboral y apoyo a colectivos vulnerables, convirtiéndose en una experiencia sin precedentes en el ámbito europeo.

Desde el Ayuntamiento subrayan que este proyecto es el resultado de años de planificación y coordinación entre distintas entidades y profesionales, y consideran que constituye un ejemplo de cómo las políticas de empleo pueden vincularse a acciones con un impacto directo en la comunidad.

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Con esta iniciativa, Telde refuerza su apuesta por programas formativos innovadores capaces de abrir nuevas oportunidades laborales y de generar beneficios sociales duraderos, situando al municipio como un referente en la creación de proyectos vinculados a la accesibilidad, la inclusión y el bienestar de las personas.