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Valleseco reúne a 50 mujeres en una jornada contra la violencia machista

La actividad se celebró en La Laguna de Valleseco y reunió a participantes de Valleseco, Tejeda y Artenara en una jornada de convivencia y sensibilización.

Mujeres durante las actividades celebradas en La Laguna de Valleseco.

Mujeres durante las actividades celebradas en La Laguna de Valleseco. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Laguna de Valleseco acogió una jornada de convivencia y sensibilización en la que participaron 50 mujeres de los municipios de Valleseco, Tejeda y Artenara. La actividad, celebrada bajo el lema Mujer Naturaleza, tuvo como objetivo favorecer la participación de las mujeres, reforzar redes de apoyo y contribuir a la prevención de la violencia de género desde un enfoque comunitario.

La iniciativa fue organizada por las áreas de Mujer e Igualdad de los ayuntamientos de Valleseco, Artenara y Tejeda. Su financiación procede de los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y de la Consejería de Gobierno de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria.

Convivencia y prevención en un entorno natural

El encuentro se desarrolló en un espacio natural con la intención de favorecer la reflexión, la participación y el bienestar emocional. Durante la jornada, las asistentes compartieron actividades orientadas al cuidado personal y colectivo, así como a la creación de vínculos entre mujeres procedentes de distintos municipios de la cumbre y medianías de Gran Canaria.

Mujeres durante las actividades celebradas en La Laguna de Valleseco.

Mujeres durante las actividades celebradas en La Laguna de Valleseco. / LP/DLP

La propuesta buscó generar un espacio de confianza en el que las participantes pudieran escucharse, conocerse y abordar cuestiones relacionadas con la igualdad y la prevención de la violencia de género. La convivencia permitió, además, reforzar la idea de comunidad y apoyo mutuo entre mujeres con experiencias e inquietudes diversas.

Dinámicas participativas y trabajo personal

Las acciones fueron desarrolladas por el psicopedagogo Moisés Oliva, a través de la empresa Social Good, mediante una metodología participativa y vivencial. Las dinámicas estuvieron centradas en la sensibilización frente a la violencia de género y en la identificación de cargas sociales que pueden afectar al bienestar de las mujeres.

A lo largo de la mañana, las participantes trabajaron aspectos vinculados al crecimiento personal, la igualdad y la importancia de dedicar tiempo al autocuidado. El planteamiento de la actividad combinó formación, reflexión y participación, con el objetivo de facilitar herramientas útiles para la vida cotidiana.

Uno de los ejes principales de la jornada fue la creación de relaciones entre mujeres de Valleseco, Tejeda y Artenara. La actividad permitió establecer nuevos contactos y fortalecer una red de apoyo basada en la cercanía, el respeto y la empatía.

Según trasladaron las participantes, el encuentro favoreció un ambiente de confianza y acompañamiento. Varias asistentes destacaron la oportunidad de compartir experiencias, generar nuevas amistades y sentirse parte de un espacio común en el que poder expresarse en igualdad.

Participación e igualdad desde los municipios

Los ayuntamientos organizadores enmarcan esta acción en su trabajo para impulsar políticas locales de igualdad y prevención de la violencia de género. La colaboración entre Valleseco, Artenara y Tejeda permitió desarrollar una actividad conjunta dirigida a mujeres de los tres municipios, con un formato centrado en la participación activa y la convivencia.

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La jornada concluyó con un mensaje orientado a la importancia de crear espacios seguros y acompañados para las mujeres. Más allá de la actividad concreta, la iniciativa planteó la conexión entre participantes y el trabajo comunitario como herramientas para fortalecer la igualdad y afrontar el día a día desde una perspectiva de género.

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