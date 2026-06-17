Adjudicadas las obras del Centro de Día en Playa de Mogán por 1,69 millones

El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado por 1.688.885 euros las obras de ampliación del Centro Sociocultural Los Marineros, situado en Playa de Mogán, una actuación que permitirá incorporar un nuevo Centro de Día para personas mayores en la planta superior del edificio.

El proyecto, que cuenta con financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, tiene un plazo de ejecución de 14 meses y está previsto que los trabajos comiencen el próximo 6 de julio.

La intervención contempla la construcción de una segunda planta sobre el actual inmueble, ubicado en la calle La Mina, lo que añadirá una superficie útil aproximada de 541 metros cuadrados. Una vez finalizada la obra, la planta baja mantendrá su uso sociocultural habitual, donde seguirán desarrollándose actividades comunitarias y las sesiones del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) dirigidas a personas mayores.

Centro Sociocultural Los Marineros - Playa de Mogán / La Provincia

Un nuevo espacio para la atención a mayores

El futuro Centro de Día contará con un aula polivalente de unos 200 metros cuadrados, que podrá dividirse en dos espacios independientes para facilitar la organización de actividades. También dispondrá de una sala multidisciplinar destinada a ejercicios deportivos y terapéuticos, un pequeño gimnasio, dos despachos, vestuarios, aseos adaptados, un office para servicio de comedor y zonas de almacenaje.

El proyecto incluye además mejoras en la accesibilidad del edificio, con la instalación de un ascensor y la incorporación de una nueva escalera exterior de evacuación.

Según ha explicado el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, la actuación responde a una demanda histórica del municipio y permitirá ampliar la atención a las personas mayores de la zona. El futuro recurso podrá atender en torno a 30 usuarios, en función de los ratios establecidos en la normativa.

El edil ha subrayado que se trata de una infraestructura “muy necesaria” para Playa de Mogán y para el Barranco de Mogán, destacando que el objetivo del grupo de gobierno es seguir reforzando los servicios destinados a las personas mayores del municipio.

Con esta actuación, el Consistorio busca reforzar la red de servicios sociales del municipio y dar respuesta al envejecimiento de la población, ampliando los recursos destinados a la atención diurna y a la promoción de la autonomía personal.