La Aldea de San Nicolás culmina el proyecto de refuerzo educativo en los centros escolares del municipio

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, a través de la Concejalía de Educación que dirige Miguel Ulises Afonso, ha finalizado el proyecto de refuerzo educativo correspondiente al curso 2025/2026, una iniciativa que ha permitido ofrecer apoyo académico complementario a más de medio centenar de alumnos y alumnas del municipio.

El programa se ha desarrollado entre los meses de octubre de 2025 y mayo de 2026 en distintos centros educativos, con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar del alumnado mediante una atención más personalizada y adaptada a sus necesidades. La actuación ha contado con financiación de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, que ha aportado 4.500 euros para la puesta en marcha y desarrollo de este recurso educativo.

Refuerzo en varios centros del municipio

El proyecto se ha llevado a cabo en los CEIP La Cardonera, Tasarte, La Ladera y Virgen del Carmen, así como en el IES La Aldea. Durante los ocho meses de duración, el alumnado participante ha recibido clases de apoyo orientadas a reforzar contenidos, consolidar conocimientos y mejorar hábitos de estudio. Además del refuerzo académico, el programa ha contribuido al desarrollo de competencias básicas clave para la evolución educativa del alumnado, favoreciendo un acompañamiento más cercano en su proceso de aprendizaje.

El concejal de Educación, Miguel Ulises Afonso, ha valorado positivamente los resultados del proyecto, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar al alumnado del municipio. Ha subrayado que el programa ha permitido ofrecer una atención individualizada a más de 50 estudiantes, ayudándoles a reforzar contenidos y afrontar con mayores garantías su trayectoria educativa. Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento continuará impulsando proyectos orientados a la mejora del éxito escolar y a la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

Desde el Consistorio se ha agradecido la implicación de los equipos directivos y docentes de los centros participantes, así como el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, cuya financiación ha hecho posible el desarrollo del programa durante el curso escolar.