Arucas reivindica el Orgullo LGTBIQ+ con un programa de actividades hasta el 13 de julio

La ciudad de Arucas celebrará el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con un programa de actividades que se prolongará desde el 25 de junio hasta el 13 de julio y que combinará acciones de sensibilización, formación, cultura y reconocimiento social. Bajo el lema Arucas por la igualdad y el respeto a la diversidad, el Ayuntamiento ha diseñado una agenda que busca reforzar la visibilidad del colectivo y promover valores de inclusión e igualdad.

La programación fue presentada este miércoles por el alcalde, Juan Jesús Facundo, y la concejala de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Beatriz Herrera, quienes incidieron en el carácter reivindicativo y formativo de la iniciativa. Ambos destacaron la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y de visibilizar referentes que contribuyan a normalizar la diversidad.

Uno de los actos centrales será el Acto de Reconocimiento por la Diversidad, previsto para el 1 de julio a las 18.00 horas en el Centro Municipal de Cultura. En esta edición se distinguirá a personas vinculadas al ámbito del arte, la cultura y la comunicación por su contribución a la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva.

Actos institucionales y visibilidad

La programación arrancará el 25 de junio con una campaña de sensibilización que incluirá la colocación de lonas, un lazo arcoíris y una bandera conmemorativa en distintos espacios del municipio. Con esta acción, el Ayuntamiento pretende visibilizar la celebración del Orgullo y trasladar un mensaje de respeto hacia la diversidad.

El 29 de junio tendrá lugar uno de los momentos más institucionales de la agenda. La Plaza de la Constitución acogerá stands informativos impulsados por la Concejalía de Igualdad y colectivos como Gamá, Chrysallis y la Cruz Roja. La jornada incluirá además una representación artística de las Escuelas Artísticas Municipales y la lectura del manifiesto institucional.

El alcalde puso en valor la colaboración de distintas entidades sociales en la elaboración del programa, una participación que permite ampliar el alcance de las actividades y reforzar el trabajo de sensibilización en torno a los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Formación y actividades participativas

La agenda contempla también acciones formativas dirigidas a diferentes sectores de la población. Entre ellas destaca el curso Claves para comercios inclusivos: Diversidad, prevención y compromiso, impartido por Gamá entre el 26 de junio y el 7 de julio en el Centro de Formación La Carpintería. La iniciativa busca ofrecer herramientas para favorecer entornos comerciales más respetuosos e inclusivos.

Durante esas mismas fechas podrá visitarse en las oficinas municipales la exposición fotográfica Orgullo de vida, una muestra cedida por el Cabildo de Gran Canaria que aborda distintas realidades vinculadas a la diversidad afectivo-sexual y de género.

El programa incluye además una entrevista radiofónica con representantes de Chrysallis y Gamá, un escape room temático denominado Los Colores de la Libertad y un taller de sexualidades dirigido específicamente a personas adultas con diversidad funcional.

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Con esta programación, Arucas se suma a las iniciativas impulsadas en distintos municipios de Gran Canaria para conmemorar el Orgullo LGTBIQ+, combinando actividades culturales, educativas y de sensibilización con el objetivo de promover el respeto, la igualdad y la convivencia en la sociedad.