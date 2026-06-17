Cincuenta personas resisten en la fábrica de Mr. Leacock de Gran Canaria a menos de dos semanas del desalojo

Unas 50 personas resisten en las infraviviendas de la antigua fábrica azucarera de Mr. Leacock en Becerril de Guía, sobre las que pesa una orden judicial de desalojo para el 30 de junio a instancias de los actuales propietarios. El alcalde, Alfredo Gonçalves, asegura que existe en principio una solución para realojar a las cuatro familias vulnerables en situación de emergencia social, bien por tener hijos o por enfermedad, para evitar que puedan quedarse en la calle.

Es uno de los grandes asentamientos irregulares de la comarca, en el que han llegado a convivir cerca de 200 personas. Y, a tenor de la citación judicial, debería tener los días contados. Sin embargo, la obligación de abandonar la propiedad situada en el linde entre Guía y Gáldar acarrea un problema social. Es por eso que el Ayuntamiento hizo un llamamiento en abril en el que solicitaba la ayuda urgente de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias y el Cabildo ante el desalojo de este inmueble, al sobrepasar la capacidad local para dar respuesta a una intervención de estas dimensiones.

Reuniones de coordinación

Alfredo Gonçalves reconoce que desde entonces han mantenido reuniones para dar respuesta a esta situación sobrevenida. Además, muchas de las personas que vivían en las infraviviendas se han ido de la zona. El alcalde estima, en cualquier caso, que todavía pueden permanecer unas 50 personas de algo menos de una veintena de familias. Un tercio de esas personas es usuaria de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guía por su situación social y económica. Pero el resto de ese medio centenar de afectados cuenta con un empleo, en algunos casos ligados a la agricultura en municipios del sur de la isla.

La principal preocupación reside en cuatro familias con hijos y algún miembro enfermo. Para ello, el alcalde apunta que existe en principio una solución para su realojo en viviendas tuteladas, gracias a la implicación de la Delegación del Gobierno en Canarias, quien podría garantizar un alojamiento temporal a través de programas de servicios sociales con distintas organizaciones, en el que han contado también con la colaboración del Cabildo. Además, apunta que tres de esas cuatro familias están empadronadas en el municipio, pero que ha sido muy difícil encontrar un hogar en la zona, por lo que es posible que puedan terminar por verse obligado a vivir a otros municipios como Las Palmas de Gran Canaria.

Tres menores en colegios del pueblo

Entre esas personas vulnerables existen unidades familiares con cinco miembros, con tres hijos menores cada una, que estudian en colegios del municipio y que están muy integrados en la vida local, además de otras familias muy arraigadas en la localidad. Como también personas con un estado de salud delicado.

"Confío y espero que sea un desalojo pacífico" Alfredo Gonçalves — Alcalde de Guía

Gonçalves señala que la intención de las instituciones es evitar el enfrentamiento el día previsto del desalojo, por lo que espera que el número de personas en el asentamiento vaya disminuyendo a medida que se acerca el día 30. "Confío y espero que sea un desalojo pacífico y también hemos estado buscando una solución para las familias más vulnerables", añade.

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Los residentes viven en unas condiciones poco dignas, en un asentamiento que creció de forma paulatina en los últimos años de una forma desordenada, en un primer momento dentro de la antigua fábrica y que se fue extendiendo hacia la entrada a Gáldar por Becerril y el barranco. En el lugar, estas familias por razones económicas y administrativas encontraron en el lugar un espacio para crear su pequeño hogar.