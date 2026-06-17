¿Dónde donar sangre esta semana en Gran Canaria?

Donar sangre en Moya será posible hasta mañana sin salir del casco municipal. La unidad móvil de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud permanece instalada junto al Ayuntamiento para facilitar las donaciones a residentes y visitantes.

El dispositivo estará operativo hoy hasta las 13:30 horas y volverá a abrir de 16:15 a 20:30 horas. Mañana atenderá también en horario de tarde, de 16:15 a 20:30 horas.

El llamamiento del SCS antes del verano

El Servicio Canario de la Salud recuerda que la donación periódica es clave para garantizar el abastecimiento de sangre y hemoderivados en los hospitales del Archipiélago.

La campaña llega en un momento especialmente sensible. Durante los meses de verano suele aumentar la demanda asistencial, por lo que mantener las reservas en niveles adecuados se convierte en una prioridad sanitaria.

Dónde donar sangre en Gran Canaria

Además de la unidad móvil desplazada a Moya, Gran Canaria cuenta con varios puntos fijos de extracción. En Las Palmas de Gran Canaria, la sede de Hemodonación y Hemoterapia, situada en la calle Alfonso XIII, atiende de lunes a viernes de 8:15 a 21:00 horas, excepto festivos. Este punto dispone de vado para donantes.

En Santa Lucía de Tirajana, el punto fijo ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario abre lunes y martes de 16:15 a 20:30 horas; miércoles de 9:15 a 13:30 y de 16:30 a 20:15 horas; y jueves y viernes de 9:15 a 13:30 horas.

También es posible donar sin cita previa, salvo festivos, en distintos centros hospitalarios de la isla. El Hospital Insular atiende de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas y los sábados de 10:00 a 19:30 horas. El Hospital Materno Infantil recibe donantes de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas. Por su parte, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín permanece operativo de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.

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Hospiten Roca San Agustín también forma parte de la red de donación, aunque en este caso es necesario pedir cita previa en el teléfono 928 301 012, opción 8. Las donaciones se realizan los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos.