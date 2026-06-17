El dulce que arrasa en Gran Canaria: la mezcla de brownie y cookie que conquista a los más golosos

El dulce es una de las perdiciones de muchas personas y muchos comercios se reinventan y ofrecer novedades que conquistan a los más golosos. Kuki ofrece diferentes productos dulces, pero hay uno que se conoce como brookies que combina dos de los dulces más populares, el brownie y la cookie.

Los creadores de contenido de @grancanaria.atugusto han disfrutado tanto de las brookies como de otros productos que ofrecen y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores, especialmente a los amantes del dulce. "¡Probamos una de las mayores locuras dulces de Gran Canaria del momento!", comentan.

La fusión entre brownie y cookie que conquista a los más golosos

La brookie se ha convertido en uno de los productos estrella de Kaki. Se trata de una elaboración que contiene dos dulces de la repostería y que, además, incorpora diferentes rellenos y toppings.

Los creadores de contenido se decantaron por la versión original, rellena de Nutella y coronada con topping de Kinder. Destaca la mezcla de textura cremosa del brownie con el toque de galleta que lo convierten en un producto diferente. "Por una parte, es un brownie cremoso y por otra una rica cookie. Esto a mí me flipa", comentan en el vídeo.

También probaron la Brookie Happy Hippo, una versión que, según reconocen, superó incluso las expectativas que tenían antes de probarla. "Esto sin duda es una bomba para los más golosos", aseguran. Ambas brookies tienen un precio de 15 euros.

Cookies

Además, de las brookies, Kuki también ofrece diferentes versiones de cookies artesanales, uno de los productos más populares del comercio.

Entre las opciones que probaron destacan la Cookie Lotus, elaborada con la popular crema de galleta caramelizada, y la Cookie de cacahuete con dulce de leche, dos propuestas que se encuentran en una carta entre otras opciones para que disfruten los más golosos.

También cuentan con sabores más innovadores como guayaba y queso o la cookie de limón y arándanos. Las tartas elaboradas con masa de galletas son otra opción perfecta para cualquier celebración.

¿Cómo realizar el pedido?

Par poder disfrutar de sus productos, Kuki recoge los pedidos de domingo a miércoles y ese día los encargos se pueden realizar hasta las 17:00 horas. Una vez el cliente haya completado los pasas del pedido, se envía una confirmación del pedido correspondiente y los datos bancarios par asegurar el pedido.

Desde el comercio recuerdan que es importante enviar el comprobante de la transferencia para confirmar el pedido. En el caso de no recibirlo, no lo agendarán para su lista de entregas.