La empresa Proyecon Galicia S.A. recibe la adjudicación para las obras del centro de día de Playa de Mogán por 1,69 millones

El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado por 1.688.885 euros las obras de ampliación del Centro Sociocultural Los Marineros, en Playa de Mogán, a la empresa Proyecon Galicia S.A. para habilitar en una nueva planta superior un Centro de Día para personas mayores. La actuación, financiada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, tendrá un plazo de ejecución de 14 meses y está previsto que comience el 6 de julio.

Una nueva planta sobre el edificio actual

El proyecto prevé construir una segunda planta sobre el inmueble situado en la calle La Mina, con una superficie útil aproximada de 541 metros cuadrados. La intervención permitirá ampliar el equipamiento sin eliminar el uso sociocultural que actualmente tiene la planta baja, donde continuarán las actividades habituales.

Entre esas actividades se incluyen las sesiones del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), dirigidas a personas mayores de la zona. La ampliación busca compatibilizar el funcionamiento actual del centro con la creación de un nuevo recurso específico para la atención diurna.

Imagen actual del Centro Sociocultural Los Marineros en Playa de Mogán. / LP/DLP

Espacios para atención, actividad física y comedor

El futuro Centro de Día de Playa de Mogán contará con un aula polivalente de unos 200 metros cuadrados, que podrá dividirse en dos espacios independientes para facilitar la organización de actividades y grupos. También dispondrá de una sala multidisciplinar destinada a actividades deportivas y terapéuticas, además de un pequeño gimnasio.

El proyecto incluye dos despachos, vestuarios, aseos adaptados, un office para el servicio de comedor y varias zonas de almacenaje. La intervención incorporará asimismo mejoras de accesibilidad, entre ellas la instalación de un ascensor y una nueva escalera exterior de evacuación.

Capacidad estimada para unas 30 personas

El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, señala esta obra es "un paso muy importante para dotar a Playa de Mogán de un recurso largamente demandado". Según indicó, el nuevo servicio podrá atender a unas 30 personas usuarias, en función de los ratios que establezca la normativa en el momento de su puesta en marcha.

Hernández vinculó la obra con el objetivo municipal de habilitar un Centro de Día en el ámbito del Barranco de Mogán, una infraestructura orientada a reforzar la atención a las personas mayores y a ampliar los servicios disponibles en el municipio.