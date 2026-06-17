Movilidad
La Fundación Gran Canaria Accesible estrena instalaciones y avanza en la renovación de su flota de transporte
La entidad prevé adquirir este año dos vehículos para iniciar la renovación de una flota que en 2025 recorrió 315.771 kilómetros y atendió a 1.200 usuarios
La Fundación Gran Canaria Accesible inauguró este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria nuevas instalaciones destinadas a su personal, una actuación ejecutada tras una inversión de 281.657 euros y enmarcada en las mejoras desarrolladas durante los dos últimos ejercicios en el servicio de transporte adaptado del Cabildo de Gran Canaria. El presidente de la entidad y consejero insular de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, destacó durante el acto que esta intervención coincide con una nueva etapa del servicio, que este año comenzará la renovación de su flota con la adquisición de dos vehículos.
Un servicio con 1.200 usuarios
El transporte adaptado de Gran Canaria Accesible, que el pasado año cumplió 20 años, prestó en 2025 un total de 16.119 servicios. De ellos, 14.535 se realizaron con recursos propios, 1.578 mediante taxis y 6 con transporte discrecional. La actividad permitió trasladar a 1.200 usuarios a centros de estudio, sanitarios, culturales y de ocio.
La entidad completó durante el ejercicio 315.771 kilómetros, una distancia que, según los datos expuestos por la fundación, equivale a dar casi 1.400 vueltas a la isla. El servicio se mantuvo gratuito por tercer año consecutivo.
Entrega simbólica de las llaves
Durante la inauguración, Juan Díaz entregó las llaves de las nuevas dependencias a Domingo Pérez Mendoza, el trabajador de mayor antigüedad de la plantilla. Al acto asistieron miembros del Patronato de la Fundación, representantes institucionales, asociaciones del ámbito de la discapacidad, empresas proveedoras, representantes del sector del taxi y la Federación del Transporte de Las Palmas.
Las instalaciones incorporan vestuarios con taquillas de gran dimensión, cocina equipada con mesa, nevera y cocina, baños femenino, masculino y adaptado, duchas, dos almacenes y un aula de formación con pantalla de gran formato.
Señalización accesible y mejoras en el edificio
El gerente de la fundación, Juan Francisco Trujillo, explicó que el espacio cuenta con un sistema de señalización accesible diseñado para facilitar la orientación y la comprensión de todas las personas, conforme a los criterios de accesibilidad universal recogidos en la norma UNE 170002. La rotulación incorpora un sistema de reciente implantación basado en esta normativa europea para favorecer la autonomía, la seguridad y la orientación dentro del centro.
A estos trabajos se suman otras actuaciones ejecutadas en los últimos ejercicios, como la reforma del área administrativa, intervenciones contra humedades, trabajos de pintura, instalación de nuevo alumbrado exterior, limpieza y poda de jardines.
Contratos y actualización administrativa
La fundación también adjudicó el servicio de limpieza de instalaciones y vehículos al centro especial de empleo ENVERA, mediante la modalidad de contrato reservado. Según señaló Trujillo, se trata del segundo contrato de esta categoría en el Cabildo de Gran Canaria.
En paralelo, la entidad culminó la convocatoria pública para cubrir plazas vacantes de conductores y administrativos, así como sus respectivas listas de reserva. Dentro del proceso de actualización administrativa, fueron adjudicados el servicio administrativo a Eguesan, la asesoría fiscal y laboral a KPMG, las comunicaciones a Vodafone, el servicio jurídico a Gómez y Also, y la renovación de equipos informáticos, instalación de wifi exterior, actualización de nodos y red de conexiones a Cryptlan. Los contratos de suministro de combustible y control horario permanecen en fase de adjudicación.
Jornadas y actividad pública
Durante los dos últimos ejercicios, Gran Canaria Accesible celebró las III y IV Jornadas de Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad, conocidas como ISODIS, en Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria. La fundación también participó en las I Jornadas Arucas Titularísima con un stand informativo sobre la actividad que desarrolla como entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria.
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