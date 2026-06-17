José Luis Mena, exjefe de Urbanismo en Telde inhabilitado por el caso Alisios, pide volver al Ayuntamiento

José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde y abogado especializado en derecho urbanístico, estudia la posibilidad de regresar al Consistorio del que salió hace más de una década tras ser inhabilitado como funcionario en el Ayuntamiento por su condena en el caso Alisios por falsedad documental, tras acreditarse la incorporación a un expediente urbanístico de un informe jurídico fechado de forma incorrecta para autorizar una promoción de viviendas en La Garita. Mena, que actualmente ejerce como abogado en su despacho en Telde, realizó su petición al gobierno municipal por iniciativa propia y de manera informal el pasado mes de mayo.

Si bien, aún no existe una propuesta cerrada sobre las condiciones, funciones o encaje administrativo de una eventual incorporación. "Todavía no es seguro", insiste, "lo estoy meditando". El abogado subraya que su decisión definitiva dependerá en gran medida de las características concretas de su regreso, tanto el área de destino como la fórmula y la compatibilidad con su trabajo en el despacho privado.

Su vuelta depende del área de destino, la fórmula de colaboración y la compatibilidad con su trabajo privado

Mena aclara que su solicitud surge motivada por la situación "caótica" que a su juicio atraviesa la administración local y, especialmente, el área de Urbanismo. En concreto, el Ayuntamiento presenta importantes dificultades para tramitar determinados asuntos administrativos y existe una falta de personal cualificado para afrontar expedientes complejos. "Yo lo único que pretendo es echar una mano, nada más. Casi a hacerles un favor", añade.

Desbloqueo del Ayuntamiento

En este sentido, rechaza que su interés responda a motivos económicos o profesionales. "Yo tengo un despacho de abogados que va perfecto y esto del Ayuntamiento es un tema personal, no profesional", explica. Según sostiene, su intención sería contribuir a desbloquear asuntos pendientes y aportar experiencia técnica en un momento que considera complicado para la administración municipal, especialmente, en el marco de la revisión del planeamiento urbanístico municipal.

En cualquier caso, Mena deja claro que no está dispuesto a regresar bajo un clima de controversia política o mediática. "No quiero líos", señala. Por ello, advierte de que su incorporación futura estaría condicionada a que se desarrollara en un contexto de normalidad institucional; de lo contrario, reconoce que rechazaría cualquier colaboración con el gobierno municipal.

Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Telde al respecto, pero no ha obtenido respuesta. Y es que la posibilidad del regreso de Mena plantea numerosas incógnitas administrativas, ya que perdió su condición de funcionario en el Ayuntamiento tras una condena judicial firme que motivó la emisión de un decreto municipal en agosto de 2015, que lo inhabilitó de forma definitiva para ejercer plaza de empleado público en la Ciudad de Los Faycanes.

Un decreto municipal le retiró en 2015 su plaza pública en el Consistorio tras una condena por falsedad documental

Precisamente por esa circunstancia, cualquier eventual reincorporación requeriría una fórmula distinta a la recuperación de su antigua plaza. En este sentido, el propio Mena insiste en que todavía no existe nada decidido.

Caso Elisios y Grupo Europa

Mena fue uno de los principales responsables del área de Urbanismo de Telde durante los gobiernos de PP y Ciuca, una de las etapas más convulsas de la política local del municipio. Parte de su etapa como jefe del Servicio de Ordenación Territorial coincidió con el estallido de la Operación Faycán en 2007, la macrocausa que investigó presuntas irregularidades en la gestión municipal y que marcó un antes y un después en la política local. En el juicio principal de este procedimiento, fue absuelto de los delitos que se le imputaban.

Sin embargo, en el denominado caso Alisios fue condenado por la Audiencia Provincial en 2014 a tres años y medio de prisión y a la inhabilitación por el mismo periodo, por falsedad documental, tras acreditarse la incorporación a un expediente urbanístico de un informe jurídico fechado de forma incorrecta para autorizar una promoción de viviendas en La Garita. Fue a raíz de esta sentencia cuando el gobierno municipal le retiró su condición de funcionario en el Ayuntamiento de por vida.

Además, también fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por el caso Grupo Europa, una pieza separada del caso Faycán relacionada con la construcción de viviendas protegidas. Por todo ello, Mena cumplió varios años de prisión.