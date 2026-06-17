Liliana y Mariana: más de dos décadas luchando por una Gran Canaria accesible para personas con discapacidad

Liliana López Toledo y Mariana Benítez Reina llevan más de dos décadas trabajando juntas en la misma dirección: conseguir una isla plenamente accesible, donde todas las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Liliana, natural de Lanzarote, convive desde los 20 años con artritis reumatoide, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca por error las articulaciones. Mariana, por su parte, padece escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral que se agravó en 2003, cuando la columna comenzó a introducirse bajo los pulmones y le provocó una insuficiencia respiratoria. Hoy forman parte de las más de 1.200 personas de toda la isla que utilizan el servicio de transporte adaptado y completamente gratuito de la Fundación Gran Canaria Accesible. Se trata de una red de guaguas adaptadas que permite a las personas con discapacidad desplazarse sin tener que enfrentarse a muchas de las dificultades que todavía presenta el transporte público.

Cuando moverse por la isla dejó de ser una barrera diaria

Antes de la puesta en marcha de este servicio, la realidad era muy distinta, pues las dos amigas encontraban obstáculos constantes para llevar a cabo su vida cotidiana. En muchas ocasiones ni siquiera podían viajar juntas. Algunas guaguas municipales solo disponían de una plaza para personas en silla de ruedas. Mariana se subía, pero Liliana debía esperar a la siguiente guagua. “Todo eso hace que no puedas tener una libertad de movimiento”, confiesa Mariana.

Mariana Benítez subiéndose a un vehículo adaptado de la fundación Gran Canaria Accesible. / Yeremi Almeida González

El nuevo servicio ha supuesto un cambio importante en sus vidas. Liliana destaca que se trata de una iniciativa pionera en España y considera que debe valorarse y mantenerse. Sin embargo, ambas creen que no debería limitarse a Gran Canaria. “Si aquí desplazarse es complicado, imagínate en Fuerteventura o Lanzarote”, explica Liliana. “Ahí también hay necesidades y hay personas con discapacidad”, recalca Mariana. En el caso de Mariana, el beneficio ha sido significativo. Vive en Sardina de Gáldar y antes necesitaba invertir varias horas y utilizar distintos medios de transporte para llegar a la capital. Ahora los vehículos de la fundación la recogen en Gáldar y la llevan a la ciudad sin que tenga que realizar un gran esfuerzo físico y logístico.

Estas amigas participan en distintas entidades que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y la Fundación Gran Canaria Accesible desarrollan acciones conjuntas para promover la accesibilidad universal, la inclusión social y la autonomía personal. Liliana forma parte del patronato de la fundación, donde representa a los usuarios, pues entre sus labores está trasladar las dificultades que detecta y colaborar en la búsqueda de soluciones.

Activismo, fe y participación para no quedarse al margen

Además, las dos son miembros de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Allí aprendieron a ser “personas activas” y a no permitir que la enfermedad les “paralice”. “La fe cristiana es la que nos ayuda a movernos”, explica Liliana. La organización nació en Francia en 1942 para conectar a personas con discapacidad y fomentar su participación social. Entre sus logros dentro de la asociación está la creación de un servicio de guardia para asistir a las personas que encuentran dificultades durante sus desplazamientos en guagua, tanto en la ciudad como en otros municipios.

Dentro de la fraternidad, cada una desempeña una función diferente. Liliana recoge denuncias sociales y visibiliza las necesidades de las personas con discapacidad. Mariana, por su parte, trabaja para fortalecer la colaboración entre distintas organizaciones de discapacidad, tanto física, mental como sensorial. A la misma vez impulsa actividades y coordina el transporte de estos colectivos.

Su compromiso también las lleva a participar en el Observatorio Estatal de la Discapacidad, un espacio en el que trasladan las demandas de muchas personas. Entre las principales preocupaciones destacan la movilidad y el acceso a una vivienda adaptada. “Hoy en día a todo el mundo le cuesta acceder a una vivienda. Pero para una persona con discapacidad todavía es peor”, explicó Mariana. A las dificultades económicas se suma la falta de accesibilidad de muchos edificios. En España, solo el 3% de los edificios es plenamente accesible para las personas con movilidad reducida, según la Fundación Mutua de Propietarios.

“No nos pueden quitar los espacios para hablar”

También denuncian la "inactividad" del Consejo Sectorial de Discapacidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un espacio de participación que permitió importantes avances. Gracias a este se consiguió que las guaguas municipales no solo admitieran sillas de ruedas, sino también scooters eléctricos de movilidad reducida. “No nos pueden quitar los espacios para hablar”, sentenció Liliana. Para ambas, la unión entre asociaciones resulta fundamental. “Todas las asociaciones tenemos que estar unidas cuando reivindicamos para hacer ruido y que nos escuchen. Por separado no llegamos a ningún lado. El mensaje se queda en el camino”, lanzó Mariana.

Sin embargo, consideran que el principal cambio debe producirse en la mentalidad de la sociedad. Recuerdan que muchas personas olvidan que los rebajes de las aceras existen para garantizar la movilidad de quienes utilizan una silla de ruedas y no para aparcar sus coches, una situación que Liliana se encuentra cada día en la puerta de su casa.

Liliana se encuentra con obstáculos para entrar a su vivienda. / LP/DLP

Mariana pide que las asociaciones nunca se cansen de luchar porque todavía queda mucho camino por recorrer. Liliana, por su parte, reivindica que la sociedad “baje los ojos” para observar la realidad de las personas en silla de ruedas. Las dos comparten una misma idea: las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades, inquietudes y derechos que cualquier otra.