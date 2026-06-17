Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana: "AV se une al PP porque somos flexibles para llevar las políticas locales"

El partido Agrupación de Vecinos ha confirmado su adhesión al PP de Gran Canaria. La firma se realizará en un acto público que tendrá lugar este sábado a las 11:30 horas en el Holidayworld, según informó el Partido Popular en una nota de prensa. El presidente de los populares en la Isla, Carlos Sánchez, afirmó que su intención es poder conseguir la unión del centroderecha. Sánchez señaló que el partido ya ha integrado al proyecto Somos, de Ingenio, y está "estableciendo contactos que van en buena dirección" con el partido de la alcaldesa moganera, Onalia Bueno. El dirigente popular destacó que su intención es atajar problemas como la movilidad en las carreteras o el aumento de la criminalidad.

¿Por qué han decido hacer esta alianza definitiva con el PP justo ahora?

Desde Agrupación de Vecinos llevamos muchísimos años teniendo una coalición electoral a nivel municipal con el Partido Popular. ¿Por qué ahora? Porque entendemos que las próximas elecciones son fundamentales para el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, para el Cabildo de Gran Canaria y para los ayuntamientos de la Isla. Creemos que hay que hacer ese esfuerzo. Estamos todos pensando que las elecciones puedan darse en un 'superdomingo' donde nos podamos encontrar del orden de seis urnas y tenemos que colaborar para que el ciudadano tenga claro su voto, que elija una opción clara y que esa opción nos dé mayoría suficiente de gobierno en todas las instituciones.

¿Qué va a suponer esta alianza?

Esta alianza, desde el punto de vista estratégico, lo que viene a reforzar es el apoyo al Partido Popular en la isla de Gran Canaria y que el PP pueda gobernar en el Cabildo con bastante holgura en las próximas elecciones de 2027.

¿Cuáles son los puntos en común que han propiciado esta unión?

Bueno, en cuanto a los puntos comunes hay que tener en cuenta que nosotros llevamos muchísimos años colaborando. Tenemos desde el punto de vista ideológico una misma presencia. Nosotros probablemente seamos más centrados, más liberados, pero compartimos el espacio ideológico de centro. Esa es la clave en la cual nos movemos, compartir un espacio ideológico ya que el electorado base prácticamente comparte una misma forma de hacer. En San Bartolomé de Tirajana AV se une al PP porque la gente nos conoce lo suficiente como para saber que tenemos esa capacidad de gobierno y de ser lo suficientemente flexibles como para poder llevar políticas locales que nos den un buen resultado.

En 2019 fue candidato a presidente del Cabildo. ¿Volverá a serlo en 2027 o se presentará a alcalde en su municipio?

En este momento todo eso queda bastante lejos. Creo que no debo contribuir a generar incertidumbre o expectativas, todo lo contrario. En este momento estamos sentando las bases de una alianza de partidos y de funcionamiento de partidos políticos. No estamos en momento de hacer ningún hincapié en los puestos ni en dónde pueden presentarse las personas que componen esos partidos.

En Santa Lucía de Tirajana, donde hay concejales de ambos partidos en la oposición, ¿Cómo va a afectar esta unión?

En Santa Lucía se está trabajando en el mismo terreno y probablemente también vaya a suceder exactamente lo mismo.

¿Renovará Juan José Ramos su candidatura en Santa Lucía de Tirajana?

Tengo que responder exactamente lo mismo. Los funcionamientos nuestros son totalmente diferentes a los de otros partidos políticos. Hay por un lado una escucha a los que son simpatizantes, a los que son afiliados del partido y, a partir de ahí, pues los órganos de decisión tienen que tomar la oportuna referencia. Y esas claves no están en este momento ni siquiera activadas.