LA PROVINCIA te invita a ver el musical de Patti LuPone en el Festival Veranos del Taoro en el Auditorio Alfredo Kraus

La programación del Festival Veranos del Taoro ofrece este domingo 21 de junio, a las 19.00 horas, una de sus propuestas más esperadas con la actuación de Patti LuPone en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.

Reconocida internacionalmente como una de las figuras más influyentes de la historia de Broadway, LuPone llega a Gran Canaria avalada por una trayectoria excepcional que incluye tres premios Tony y dos premios Grammy. Su recital propone un recorrido por algunos de los momentos musicales más significativos de su carrera, en un formato cercano e íntimo que permitirá al público disfrutar de la artista en un contexto especialmente exclusivo.

Una iniciativa cultural exclusiva para los lectores de LA PROVINCIA

Con motivo de esta visita histórica, LA PROVINCIA impulsa una iniciativa dirigida a sus lectores para facilitar el acceso a uno de los espectáculos internacionales más destacados de la temporada cultural.

A través de una colaboración especial de fin de taquilla, quienes adquieran dos entradas para el concierto podrán beneficiarse de un 50% de descuento sobre el importe final de la compra. La promoción representa una oportunidad singular para asistir a una actuación de gran prestigio internacional, teniendo en cuenta que las entradas sin promoción están disponibles a partir de 57 euros.

Cómo acceder a la promoción para el concierto de Patti LuPone

Las localidades asignadas a esta acción promocional son limitadas y estarán disponibles hasta completar el cupo establecido por la organización.

Los interesados pueden gestionar directamente su reserva a través del siguiente enlace habilitado para la promoción:

Compra de entradas con promoción exclusiva.

Un proyecto cultural respaldado por instituciones y empresas colaboradoras

La presencia de Patti LuPone en Canarias forma parte de una gira respaldada por diversas instituciones públicas y entidades privadas comprometidas con la promoción cultural y el posicionamiento del archipiélago como destino para grandes eventos artísticos.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias – Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife – Turismo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Asimismo, participan como patrocinadores estratégicos Gran Hotel Taoro, Binter, Coca-Cola, Heineken, Autolaca Canarias y Crea SGR, además de otras entidades colaboradoras que contribuyen a reforzar el alcance cultural, turístico y social de esta cita.

La actuación de Patti LuPone se presenta así como uno de los acontecimientos más relevantes de la edición actual de Veranos del Taoro, una ocasión excepcional para disfrutar en directo de una de las grandes voces de Broadway y de un repertorio que ha marcado varias generaciones de espectadores en todo el mundo.

Datos del espectáculo

📅 Fecha: Domingo, 21 de junio

⏰ Hora: A las 19:00 h

📍 Lugar: Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cómo conseguir tu descuento?

✅ Accede al enlace oficial de venta habilitado para esta promoción exclusiva de LA PROVINCIA.

✅ Selecciona dos entradas para el concierto de Patti LuPone en el Auditorio Alfredo Kraus.

✅ Verifica la aplicación de la promoción: el sistema mostrará automáticamente la tarifa identificada como PROMO 2X1, con el descuento ya aplicado sobre el importe final.

✅ Finaliza la compra completando tus datos y realizando el pago de forma habitual.

⚠️ Promoción válida hasta agotar las localidades asignadas a esta acción especial. Las entradas sin promoción tienen un precio desde 57 €.

¡Nos vemos en el espectáculo!