Una nueva empresa asume la limpieza de colegios e instalaciones de Santa Lucía por más de 8,5 millones en tres años

Cerca de 90 trabajadores y trabajadoras se encargan desde ahora de la limpieza de colegios públicos, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas, centros sociales y de mayores, centros de salud, oficinas municipales y otras dependencias del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

El servicio ha sido adjudicado a la empresa ISS Facility Services S.A. por un importe anual de 2,24 millones de euros, financiados íntegramente con fondos municipales. La adjudicataria ha subrogado a la plantilla de las anteriores empresas, manteniendo su antigüedad y condiciones laborales.

El contrato, que contempla la prestación integral del servicio de limpieza en instalaciones municipales y centros educativos, tiene una duración inicial de tres años y un importe total de 8.501.805 euros (IGIC incluido), lo que supone un ahorro de 708.145 euros respecto al presupuesto base de licitación. Además, se prevén dos posibles prórrogas de un año cada una, hasta alcanzar un máximo de cinco años y un valor estimado global de 16,58 millones de euros.

84.252 metros cuadrados de instalaciones públicas

El servicio abarca la limpieza de un total de 84.252 metros cuadrados de instalaciones públicas. Según el estudio técnico, se requieren unas 123.392 horas anuales de trabajo, a las que se suman las correspondientes a personal de coordinación y supervisión, lo que eleva la prestación efectiva a más de 126.900 horas al año. Los costes directos de personal superan los 2,24 millones de euros anuales, a los que se añaden gastos en seguridad laboral, uniformidad, productos, consumibles, maquinaria y otros medios auxiliares.

El alcalde Francisco García se dirige a la plantilla en su presentación. / LP/DLP

El nuevo contrato incorpora sistemas avanzados de limpieza, productos respetuosos con el medio ambiente, protocolos específicos de desinfección y un control de calidad permanente, además de herramientas de seguimiento y verificación de las tareas. Para estas labores y el traslado del personal, el servicio contará con dos vehículos eléctricos.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó que se trata de “uno de los contratos más importantes del mandato por su volumen, su impacto en el servicio público y el número de trabajadores implicados”. El regidor subrayó que la nueva adjudicación ha permitido unificar servicios que antes estaban repartidos entre varias empresas y garantizar la estabilidad laboral de la plantilla.

García también puso en valor el trabajo del personal: “Miles de personas utilizan cada día estas instalaciones, por lo que su labor es fundamental para el buen funcionamiento de los servicios públicos”.

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Por su parte, el gerente de ISS Facility Services en Canarias, Miguel Maté, señaló que la empresa afronta este contrato “con ilusión y confianza”, destacando la experiencia del equipo, en su mayoría procedente de las anteriores adjudicatarias. Asimismo, indicó que la plantilla ha recibido formación en prevención de riesgos laborales, coincidiendo con la presentación oficial del servicio y de los nuevos vehículos.