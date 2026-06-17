El Pleito de La Aldea llega a un juego para el móvil: una yincana digital para conocer el conflicto de tierras de 1927

La Aldea de San Nicolás ha incorporado una nueva propuesta de dinamización patrimonial y turística con la puesta en marcha de la 'Gymkana Digital Turística El Pleito', una experiencia interactiva en formato de escape room al aire libre que recorre distintos puntos del casco histórico y permite conocer, a través del juego, los hechos vinculados al conflicto de tierras resuelto en 1927. El recorrido es autoguiado, gratuito y puede realizarse desde el navegador de un teléfono móvil, sin necesidad de descargar aplicaciones.

Un recorrido por la memoria local

La yincana plantea una trama ambientada en 1927, año en el que el municipio logró resolver un litigio de tierras que se había prolongado durante tres siglos. La historia sitúa a los participantes en el momento en que el párroco Don Vicente Bautista debe viajar a Madrid para solicitar al Gobierno Central una solución al conflicto que enfrentaba a los habitantes del municipio con los terratenientes de la Casa Nava-Grimón.

A partir de ese hilo narrativo, el juego propone avanzar por espacios del casco histórico relacionados con la memoria del Pleito, uno de los episodios más significativos de la historia local de La Aldea. El objetivo es facilitar un acercamiento accesible a estos acontecimientos mediante una herramienta digital adaptada a distintos públicos.

Turismo, patrimonio y educación

La concejala de Turismo, Leandra Delgado, señaló que la propuesta busca combinar ocio, conocimiento histórico y divulgación patrimonial. Según indicó, la gymkana pretende que tanto quienes visitan el municipio como las nuevas generaciones de aldeanos puedan conocer la historia del Pleito de una forma cercana y participativa.

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El acceso a la ruta ya está disponible en la sección de turismo de la página web municipal y también a través de la plataforma oficial de Gymkana Digital Turística. Con esta incorporación, La Aldea de San Nicolás suma un nuevo recurso para reforzar la conexión entre el turismo local, el patrimonio histórico y la memoria vecinal.