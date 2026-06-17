“Premios Arkoiris”: cinco años de reconocimientos a la Diversidad

La Real Ciudad de Gáldar, primera capital de Gran Canaria y epicentro de la Comunidad LGTBIQ+ esta semana, despliega la bandera de la diversidad para celebrar un amplio programa de galas y actividades que concluirá el domingo con la entrega de los “Premios Arkoiris” en su V edición.

Un lustro en el que se han entregado más de cien distinciones a entidades y personalidades del ámbito social, cultural, empresarial e institucional; poniendo en valor sus trayectorias para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

“Es una cita importante y necesaria. Hay que agradecerles y aplaudirles las iniciativas que llevan a cabo, desde un proyecto hasta un gesto del día a día que tenga como objetivo el respeto a la identidad. A ser quien quieras ser”, afirman desde la Dirección de los Premios.

Como en ediciones anteriores, además de los galardones según las categorías establecidas en las bases, la organización entregará cuatro reconocimientos especiales.

Roberto Kamphoff, por su trayectoria profesional

El comunicador lleva ligado a Radio Televisión Canaria desde el año 1999, cuando se estrena el exitoso programa “La Guagua”, que conduce junto a Silvia Lupiáñez. A partir de ese momento se hace un hueco en la cadena autonómica presentando diferentes formatos como el espacio de testimonios “Nuestra Gente” o “Buenas Tardes Canarias”. En la actualidad está al frente de “El Tiempo Vuela”, un concurso de preguntas y respuestas que se emite de lunes a viernes, a las 16:30 horas.

“Dragnaval”, por su apuesta por el arte Drag

La Gala “Dragnaval”, organizada por la Concejalía de Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, forma parte de los concursos del Carnaval Internacional de la capital tinerfeña.

En sus tres ediciones ha estado presentada por una de las transformistas isleñas más importantes, Exhuberancia Carey.

Nilo, Virgen e Isabella Ypunto son los drags ganadores que forman parte de la historia del carnaval chicharrero

Microserie “Contando los días”, por su pedagogía innovadora

Dirigida por Alba Loureiro y Tania Medina, es una de las series pioneras en formato reel en España.

A través de capítulos de minuto y medio de duración, sus creadoras narran la relación entre dos mujeres mediante conversaciones de WhatsApp, permitiendo al espectador acceder a la intimidad de sus protagonistas.

Una experiencia transmedia que ya se puede disfrutar en redes sociales.

“Benita”, por la sensibilidad de su protagonista

Maestro Joao saltó a la fama por su aparición en la pequeña pantalla como vidente. A partir de ahí sus intervenciones televisivas han sido cada vez más, hasta convertirse en un rostro habitual de la crónica social española.

En enero de 2025, durante el programa de RTVE “Bake Off: famosos al horno”, el futurólogo anunció el comienzo de su transición, acompañado de su nuevo nombre: “Benita”.

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De ahí la serie estrenada este año en RTVE y producida por Zeppelin. Benita Castejón comparte con la audiencia momentos importantes de su vida como la obtención de su nuevo DNI o la operación de reasignación de sexo.