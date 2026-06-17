Estos son los municipios en los que será festivo el 24 de junio en Gran Canaria por San Juan

El 24 de junio de 2026 caerá en miércoles y no será festivo en toda Gran Canaria. La jornada de San Juan solo tendrá carácter no laborable en cuatro municipios de la isla: Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde y Valsequillo, según la relación oficial de fiestas locales publicada en el Boletín Oficial de Canarias.

La Provincia

La fecha genera cada año dudas porque San Juan cuenta con una fuerte tradición en muchos puntos del país y porque el Boletín Oficial del Estado (BOE) sí recoge el 24 de junio como fiesta autonómica en otros territorios.

En Canarias no figura como festivo general de la comunidad autónoma. En el caso grancanario, su aplicación depende del calendario local de cada ayuntamiento.

Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde y Valsequillo

Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde y Valsequillo son los municipios que tendrán el día libre el 24 de junio. En el caso de la capital, aparece como festivo local por la Conmemoración de la Fundación de la Ciudad. Aunque coincide con la festividad de San Juan, el motivo oficial en la capital grancanaria se vincula al aniversario, que ya comenzaron a celebrar hace unos días. Aquí puedes consultar el calendario laboral de Las Palmas de Gran Canaria.

En Arucas, Telde y Valsequillo, el día sí se recoge expresamente como Festividad de San Juan Bautista. Estos tres municipios mantienen la jornada como una de sus dos fiestas locales del año, de carácter retribuido y no recuperable para las personas a las que corresponda ese calendario municipal.

El festivo propio de toda Gran Canaria en 2026 será el 8 de septiembre, día de Nuestra Señora del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias. Esa fecha sí afecta al conjunto de la isla, a diferencia del 24 de junio, que solo se aplica en los municipios que lo incluyen en su calendario local.

Jornada laboral ordinaria para el resto de Gran Canaria

En el resto de municipios grancanarios, el miércoles 24 de junio será una jornada laboral ordinaria, salvo que existan acuerdos internos, convenios o situaciones específicas en determinados centros de trabajo. Por eso conviene revisar el calendario laboral del municipio donde se presta servicio, no solo el del lugar de residencia.

La confusión surge también porque San Juan marca una de las noches más populares del calendario con celebraciones, hogueras y actos culturales en distintos puntos de las Islas. Aun así, la celebración social de la víspera no convierte automáticamente el día siguiente en festivo laboral en toda la isla.

El 24 de junio de 2026 será festivo local en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde y Valsequillo, pero no en el conjunto de Gran Canaria ni en toda Canarias. Quienes trabajen fuera de esos municipios deberán tomar como referencia el calendario laboral correspondiente a su localidad.