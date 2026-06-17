Telde endurece las normas para las hogueras de San Juan: requisitos, prohibiciones y multas

El Ayuntamiento de Telde ha establecido una serie de requisitos para la celebración de las hogueras de San Juan y ha advertido de que las encendidas que incumplan la normativa podrán ser objeto de sanciones. Además, los responsables de las hogueras ilegales podrían asumir los gastos derivados de cualquier intervención que resulte necesaria.

La Concejalía de Seguridad recordó que todas las hogueras y espectáculos pirotécnicos deberán estar previamente comunicados o autorizados, según el lugar en el que se desarrollen. En el caso de las quemas situadas cerca de terrenos forestales será necesaria la autorización del Cabildo de Gran Canaria. Para las ubicadas fuera de esas zonas, la comunicación al Ayuntamiento debía realizarse antes del próximo 19 de junio.

El consistorio insiste en que las personas responsables deberán permanecer en el lugar desde el inicio de la actividad hasta la completa extinción del fuego y comprobar que no existe riesgo de reactivación antes de abandonar la zona.

Medidas de seguridad

El periodo autorizado para el encendido de hogueras se extenderá desde las 17.00 horas del 23 de junio hasta las 4.00 horas del 25 de junio. Durante ese tiempo deberán respetarse diversas medidas de seguridad encaminadas a evitar accidentes y daños materiales.

Entre ellas figura la limitación del tamaño de las pilas de materiales, que no podrán superar los cuatro metros de altura, así como la obligación de mantener un perímetro de seguridad de seis metros alrededor de la hoguera. También se establece que los menores de edad no podrán participar en ningún momento en el desarrollo de la actividad y deberán permanecer a una distancia prudencial.

Asimismo, queda prohibida la utilización de materiales contaminantes o peligrosos para la salud y el medio ambiente. No podrán quemarse neumáticos, plásticos, aerosoles ni otros residuos capaces de generar gases tóxicos o contaminantes durante la combustión.

Las hogueras deberán ubicarse a una distancia mínima de 50 metros de edificios, tendidos eléctricos, vehículos, hospitales y otros equipamientos públicos. Además, el entorno tendrá que estar libre de materiales combustibles que puedan favorecer la propagación del fuego.

Playas y montes, zonas prohibidas

El Ayuntamiento también recuerda que está terminantemente prohibido realizar hogueras en las playas, zonas de baño del litoral y espacios naturales protegidos. Tampoco se permitirá el lanzamiento de globos o artefactos que contengan fuego.

Las restricciones afectan igualmente a los terrenos forestales y a una franja de 50 metros a su alrededor. En caso de que se declare una situación de alerta por riesgo de incendio forestal, la prohibición se ampliará hasta los 400 metros y afectará tanto a las hogueras como al uso de fuegos artificiales.

La administración local señala además que no podrán instalarse hogueras sobre pavimentos urbanos, zonas ajardinadas ni elementos del mobiliario público. Si se detecta alguna pila de materiales que incumpla las condiciones establecidas, se requerirá a sus responsables para que procedan a su retirada.

Aviso de sanciones

El concejal de Seguridad, Miguel Rodríguez, recordó que cualquier incumplimiento de las condiciones o prohibiciones establecidas podrá derivar en la correspondiente sanción administrativa, además de la repercusión de los gastos ocasionados por posibles actuaciones de los servicios de emergencia.

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Ante cualquier incidencia, el Ayuntamiento recomienda contactar con la Policía Local de Telde, Protección Civil o el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2. Con estas medidas, el consistorio busca compatibilizar la celebración de una de las tradiciones más arraigadas de la noche de San Juan con la seguridad ciudadana y la protección del entorno.