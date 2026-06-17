Telde estrena Puntos Violetas para prevenir agresiones machistas en sus fiestas
El Ayuntamiento implanta este servicio de prevención, información y atención especializada en seis grandes eventos municipales previstos hasta final de año
Telde contará por primera vez con Puntos Violetas en los principales eventos multitudinarios organizados por el Ayuntamiento. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad, busca ofrecer atención inmediata, información y acompañamiento a mujeres que puedan sufrir situaciones de violencia machista, acoso o agresiones sexuales durante celebraciones y actos festivos.
Los nuevos espacios funcionarán como puntos de referencia en materia de prevención y sensibilización, además de actuar como recurso de atención directa para posibles víctimas de violencia sexual o comportamientos sexistas en contextos de ocio y gran afluencia de público.
Atención especializada
Las carpas contarán con personal especializado en igualdad y prevención de violencias sexuales. Su labor incluirá tareas de información a la ciudadanía, orientación sobre cómo actuar ante una agresión y apoyo inmediato a las personas afectadas.
Además, cuando sea necesario, el personal podrá activar los protocolos establecidos y derivar a las víctimas a los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad o recursos especializados correspondientes.
Presencia en seis grandes eventos
El Ayuntamiento prevé desplegar los Puntos Violetas en al menos seis actos destacados del calendario festivo local durante lo que resta de año. La primera intervención tendrá lugar el próximo 23 de junio con motivo de la Noche de San Juan. Posteriormente, el servicio estará presente en el evento del Orgullo LGTBI+, previsto para el 26 de junio.
La programación continuará el 4 de agosto durante la Romería de Las Nieves en Lomo Magullo; el 31 de agosto en los fuegos artificiales de Melenara; el 24 de octubre en La Noche Más Corta; y el 25 de noviembre en los actos organizados con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Fiestas más seguras
La presentación del servicio tuvo lugar este miércoles en el Rincón Plácido Fleitas, en el barrio histórico de San Juan, con la participación de la concejala de Igualdad, María Eugenia Melián; el edil de Festejos, Miguel Rodríguez, y representantes de la empresa Social Good, adjudicataria de la prestación.
Melián explicó que el objetivo es poner a disposición de las mujeres "un punto de información y atención contra la violencia machista tal y como plantea el Pacto de Estado", de forma que puedan disponer de "un lugar estable y seguro" durante las celebraciones.
Rodríguez valoró la puesta en marcha de esta medida como una herramienta para avanzar hacia celebraciones más seguras e inclusivas. El concejal señaló que la iniciativa permitirá reforzar la coordinación entre distintas áreas municipales para combatir la violencia de género y mejorar la respuesta institucional ante este tipo de situaciones.
Con este nuevo recurso, el Ayuntamiento de Telde se suma a una línea de actuación cada vez más extendida en numerosos municipios, que incorporan espacios específicos de atención y prevención durante los eventos de mayor concentración de público con el objetivo de favorecer entornos festivos libres de violencias machistas.
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