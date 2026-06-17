María Calderín, concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Telde, ha recogido la Escoba de Platino para el municipio en reconocimiento a la renovación de la maquinaria, la mejora de las infraestructuras, la ampliación del equipo humano y los avances en la gestión que han permitido una ciudad más limpia y sostenible.

El acto, organizado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus), se celebró en Ifema (Madrid) y contó con la presencia de los municipios de toda España que han sido distinguidos en esta edición.

La Escoba de Platino es el máximo galardón que concede Ategrus en el ámbito de la gestión medioambiental urbana desde hace más de veinte años. Esta distinción reconoce la excelencia en los servicios de limpieza y recogida de residuos, así como la incorporación de avances tecnológicos y la concienciación ciudadana en materia medioambiental.

Con este reconocimiento, Ategrus destaca el compromiso del municipio con la mejora continua y su papel en la transición hacia modelos de economía circular, reforzando su apuesta por la protección del entorno.

Telde recibe el galardón 'Escoba de Platino' por su excelencia en el servicio de Limpieza Viaria / La Provincia

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Telde se sitúa así entre las ciudades españolas más destacadas en materia de limpieza viaria, junto a municipios como Vigo, Gijón o Burgos, y logra por primera vez este reconocimiento en su categoría.

La distinción pone en valor el trabajo coordinado del servicio municipal de limpieza, el tejido económico y social de la ciudad y la implicación de la ciudadanía en la mejora del sistema.

Para otorgar este premio en la categoría de municipios de más de 100.000 habitantes, Ategrus ha valorado aspectos como el uso de maquinaria sostenible, la implantación del sistema de carga lateral en los contenedores, la ampliación de la plantilla de operarios y otras mejoras en la gestión del servicio.

La concejala del área, María Calderín, ha señalado que este galardón “es un reconocimiento que impulsa a seguir avanzando hacia la excelencia”, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora constante de los servicios públicos.

Calderín ha destacado además la labor del personal del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, así como de la empresa concesionaria Valoriza, a quienes ha agradecido su implicación. “Este logro no sería posible sin su trabajo diario ni sin la colaboración del equipo de la concejalía, que ha permitido actualizar el contrato en un tiempo récord. Telde avanza”, concluyó.