Texiade, el diseñador gráfico que pone color a los sabores de siempre: “Canarias atraviesa un gran momento creativo”

Texiade habla del diseño gráfico con la naturalidad de quien no lo entiende solo como una profesión, sino como una forma de mirar Canarias. Natural de Agaete, en Gran Canaria, el diseñador gráfico profesional se ha abierto camino con un estilo colorido, reconocible y muy vinculado a la identidad cultural del Archipiélago. Desde 2022 cuenta con su propio estudio de diseño gráfico, un proyecto que nació después de una formación en ingeniería en diseño industrial y de una pasión artística que, según reconoce, viene de lejos.

“Desde pequeño” ya existía esa inclinación por lo visual, por las formas, por los colores y por la creación. Después, el contacto con el diseño industrial terminó de empujarlo hacia el diseño gráfico, un terreno en el que ha encontrado su propio lenguaje. Ese recorrido le ha permitido participar en proyectos vinculados a marcas, fiestas populares y trabajos culturales, pero también alcanzar recientemente uno de los hitos más especiales de su carrera: ilustrar la famosa palmera de Eidetesa para HiperDino, dentro de un proyecto desarrollado junto a la agencia Monroe Pizza.

La palmera de Eidetesa, un icono con nueva mirada

El encargo ha supuesto para Texiade una oportunidad de llevar su universo creativo a un producto muy reconocible para el público canario. La palmera Bombón de Eidetesa, presente ahora en los supermercados HiperDino con su ilustración, se convierte así en una pieza donde el diseño no actúa como un simple envoltorio, sino como una forma de contar identidad.

“Tuve la oportunidad de ilustrar la palmera Bombón de Eidetesa y desde aquí agradezco la oportunidad”, explica el diseñador, consciente de la visibilidad que supone intervenir gráficamente un producto de consumo cotidiano. En su propuesta, Texiade decidió apoyarse en referentes que forman parte de su imaginario artístico y territorial. Cita, entre ellos, a Pepe Dámaso, también natural de Agaete, y a César Manrique, dos nombres fundamentales para entender la relación entre arte, paisaje, cultura e identidad en Canarias.

La inspiración, sin embargo, no se queda en la referencia directa. El diseñador habla de una “conjunción de la cultura canaria” llevada a su propio estilo: “colorido, auténtico” y reconocible. El resultado es una imagen que busca conectar con la memoria visual de las Islas, pero sin renunciar a una lectura contemporánea del packaging y de la ilustración comercial.

La canariedad como lenguaje visual

El caso de la palmera de Eidetesa llega en un momento en el que la canariedad vive una presencia renovada en distintos ámbitos creativos. La música, la moda, el arte urbano, la ilustración y el diseño gráfico han recuperado símbolos, acentos y códigos propios para llevarlos a un lenguaje actual. Texiade considera que esa tendencia no es pasajera.

“Se apuesta mucho por tomar como referencia nuestra historia y nuestra idiosincrasia cultural y social”, señala. Para el diseñador, Canarias atraviesa un momento de efervescencia creativa que no debe limitarse únicamente a los artistas musicales, sino abrir espacio también a ilustradores, artistas plásticos y diseñadores gráficos profesionales. “El Archipiélago es rico en cultura artística y el futuro creo que es muy bueno”, defiende.

Su trabajo encaja precisamente en esa corriente: una manera de reivindicar lo local sin caer en el tópico, incorporando el color, el símbolo y la memoria colectiva a piezas capaces de circular en supermercados, fiestas, carteles o redes sociales.

El diseño gráfico pide más reconocimiento

A pesar de ese buen momento creativo, Texiade cree que el diseño gráfico todavía necesita mayor reconocimiento en Canarias. A su juicio, empresas, instituciones y ciudadanía deben valorar más el trabajo profesional que hay detrás de una identidad visual, un cartel, una campaña o un producto. En ese camino, destaca la labor de asociaciones como DICA, que trabajan para visibilizar el diseño gráfico y defender su papel dentro del tejido cultural y empresarial de las Islas.

La conversación sobre el sector, inevitablemente, también pasa por la inteligencia artificial. Texiade reconoce que la IA ha cambiado el escenario y que ha afectado al volumen de encargos, especialmente en trabajos que antes recaían directamente en profesionales. Muchos usuarios recurren ahora a herramientas automáticas para generar carteles o piezas gráficas rápidas, sobre todo para proyectos de menor exigencia.

Sin embargo, el diseñador no plantea la inteligencia artificial como un enemigo absoluto. “La IA ha hecho mucho daño, pero los profesionales intentamos que se incorpore dentro del proceso creativo y lo potencie aún más”, explica. Para él, la diferencia sigue estando en el criterio, la esencia y el valor añadido que aporta una mirada profesional. “El cliente que apuesta por un diseño gráfico profesional entiende que un profesional le va a dar esa esencia que una herramienta generaliza”, sostiene.

El sueño pendiente del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Además de su trabajo para marcas y productos, Texiade mantiene una relación muy estrecha con la cartelería festiva. Ha firmado numerosos carteles para celebraciones en la isla y no oculta una ilusión pendiente: participar algún día en la imagen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

El diseñador se define como carnavalero desde pequeño. Recuerda que le pedía a su madre que lo llevara a las galas y reivindica también el peso del Carnaval de Agaete, uno de los más reconocidos de Gran Canaria. Por eso, formar parte de la historia gráfica del Carnaval capitalino sería, para él, algo especialmente simbólico.

“Me encantaría ver algún día una cartelería mía en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria”, reconoce. Para dar ese paso, Texiade defiende una convocatoria pensada para profesionales del sector, con una llamada a proyecto que permita competir desde la calidad, la experiencia y el criterio creativo. Cree que una apuesta de ese tipo podría elevar aún más la proyección internacional del Carnaval y situar su imagen gráfica a la altura de la importancia de la fiesta.