Valleseco suma en Zumacal plazas de aparcamientos, área de descanso y un parque infantil

Zumacal, en el municipio de Valleseco, incorpora nuevos espacios públicos con una actuación municipal que incluye una zona de aparcamiento para entre 18 y 20 vehículos, un parque infantil renovado y áreas de descanso para el encuentro vecinal. El proyecto, que se encuentra en su fase final, ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Valleseco a través del área de Obras Públicas, dirigida por Samuel García Rodríguez. La actuación ha contado con una inversión aproximada de 41.000 euros, financiada a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, dentro del marco 2023-2027, con fondos del Gobierno de Canarias canalizados por el Cabildo de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Valleseco asume además el 50% del coste total del proyecto mediante aportación municipal.

El nuevo aparcamiento se ha habilitado en el área que ocupaba el anterior parque infantil. Los trabajos han incluido el relleno, hormigonado y acondicionamiento de la superficie, que quedará lista para su uso definitivo tras el pintado y la señalización de las plazas.

La medida busca facilitar el estacionamiento a las personas que acuden a la asociación vecinal, la cantina y otros servicios situados en esta zona de Zumacal. Según explicó Samuel García Rodríguez, la actuación permite mejorar la seguridad vial y evitar que los vehículos tengan que aparcar en los márgenes de la carretera GC-307, una situación que generaba incomodidades y riesgos para conductores y peatones.

Un parque infantil junto a la plaza de la iglesia

El nuevo parque infantil ya está operativo en la plaza de la iglesia, en un entorno más céntrico y próximo a los espacios de uso cotidiano del barrio. La instalación ofrece a las familias una zona de juego renovada, accesible y adaptada a las necesidades actuales.

Zona de descanso de Zumacal. / LP/DLP

Además, el mobiliario urbano existente ha sido reutilizado para crear una zona estancial junto al nuevo aparcamiento. El espacio aprovecha las áreas de sombra natural y cuenta con bancos destinados al descanso y la convivencia vecinal.

El alcalde de Valleseco destacó que la intervención contribuye a mejorar la calidad de vida en Zumacal, al generar espacios más seguros, accesibles y funcionales. También vinculó la mejora del entorno con la actividad social del barrio y con celebraciones como las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, previstas para el próximo mes de julio.

Nuevas actuaciones previstas en Zumacal

El Ayuntamiento prevé continuar con inversiones en el barrio a través de distintas líneas de financiación supramunicipal. Entre las próximas actuaciones figura la mejora integral de la cancha polideportiva de Zumacal, donde se renovará el equipamiento deportivo con nuevas porterías, redes y canastas.

El proyecto previsto para la instalación deportiva también contempla mejoras en el pavimento y actuaciones en la cubierta, con el fin de reforzar la seguridad y el rendimiento del espacio. Con estas intervenciones, Valleseco mantiene abierta una línea de mejora de infraestructuras públicas en uno de los barrios con mayor actividad vecinal del municipio.

Noticias relacionadas

La intervención se ha desarrollado tras varias reuniones con vecinos y vecinas del barrio, con el objetivo de responder a demandas relacionadas con la movilidad, la seguridad vial y el uso de los espacios comunes. Una de las principales peticiones consistía en trasladar el antiguo parque infantil a una ubicación más adecuada y utilizar el espacio liberado para crear nuevas plazas de estacionamiento.