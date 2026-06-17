Valsequillo de Gran Canaria eleva el pago a proveedores a 112 días y acumula una deuda comercial de 2,7 millones de euros
La deuda comercial del consistorio supera los 2,7 millones de euros en el primer trimestre de 2026 y sitúa al municipio como el segundo peor pagador de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha registrado un notable incremento en su Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), alcanzando los 112,14 días al cierre del primer trimestre de 2026, según recogen los datos del último informe oficial de la Tesorería municipal. Esta cifra se sitúa por encima del plazo máximo de 30 días que establece la normativa legal vigente y representa un aumento de 42 días en comparación con los indicadores registrados al finalizar el ejercicio de 2025, según apuntanAsba y 1º Canarias.
El balance del departamento financiero detalla que, a fecha de 31 de marzo, el consistorio contaba con más de 2,7 millones de euros en operaciones pendientes de abono, mientras que la cuantía liquidada a proveedores durante los tres primeros meses del año ascendió a 145.000 euros. Asimismo, el documento técnico se remitió al Ministerio de Hacienda fuera del plazo inicialmente estipulado para el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información.
Indicadores y comparativa insular
Con los registros actuales, Valsequillo se posiciona como el segundo municipio de Gran Canaria con mayor demora en el abono de sus obligaciones comerciales, superado únicamente por Santa María de Guía. Este retraso en los flujos de pago afecta de manera directa a los proveedores de la institución local, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos que prestan servicios al ayuntamiento.
Previsión sobre las subvenciones de mandatos anteriores
El análisis de la situación presupuestaria de la corporación local también apunta a posibles dificultades en la gestión de fondos externos a corto plazo. El informe técnico advierte del riesgo de que el municipio deba proceder a la devolución de diversas subvenciones institucionales que fueron otorgadas durante el anterior mandato de la corporación.
Esta contingencia responde al riesgo de vencimiento de los plazos legales fijados para la correcta ejecución y justificación de los proyectos vinculados a dichas partidas de inversión. De materializarse el reintegro de los fondos, la administración local perdería la disponibilidad de unos recursos económicos dirigidos a la financiación de obras públicas e infraestructuras en el término municipal.
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