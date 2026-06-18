Las calles de Arguineguín se transforman: el barrio marinero da más espacio al peatón y limita el coche

El Ayuntamiento de Mogán ha actualizado el proyecto de regeneración y renovación de las calles del barrio pesquero de Arguineguín, que cuenta con un presupuesto de algo más de 3,3 millones de euros. La obra afectará a 13 calles y busca reducir la presencia del tráfico rodado, mejorar la accesibilidad y ganar espacio para el peatón en uno de los ámbitos urbanos más reconocibles del litoral del municipio. Las obras se desarrollarán sobre superficie ya urbanizada y, según la documentación técnica, no ocupa suelo privado. El proyecto nace tras un diagnóstico previo que considera que la zona presenta calles estrechas, aceras de anchura reducida, tramos peatonales discontinuos y una elevada ocupación del espacio público por vehículos. Frente a esta situación, la actuación plantea una reorganización del viario para favorecer desplazamientos peatonales más seguros, accesibles y continuos.

Una intervención en 13 vías del barrio

El ámbito de actuación se localiza en la parte oriental del Barrio Pesquero de Arguineguín e incluye las calles La Marina, Utrera Molina, Fernando González, Benítez Inglot, Luis Doreste Silva, El Perchel, Licinio de la Fuente, Manuel Valerón González, Juan Martín García, Candelaria del Castillo, Avenida de la Guerra, Plaza los Túnidos y Real del Mar.

La actuación contempla la peatonalización de Benítez Inglot, Juan Martín García y El Perchel, con el objetivo de ampliar las zonas de estancia, incorporar mobiliario urbano y vegetación, y mejorar la conexión interna del barrio. En paralelo, la calle Real del Mar será objeto de una mejora mediante nueva pavimentación. El resto de calles incluidas en el ámbito se transformarán en vías de plataforma única y acceso restringido a residentes. En estos espacios se mantendrá un único carril para vehículos, mientras que el resto de la sección se destinará preferentemente al peatón.

Cambios tras los informes técnicos y de Costas

La revisión del proyecto introduce modificaciones respecto a la propuesta inicial para dar respuesta a los informes urbanísticos, ambientales y de Costas. Entre los cambios figura la eliminación de obras previstas en zona de dominio público marítimo-terrestre, al carecer de concesión administrativa previa, así como la reducción del ámbito de actuación en El Perchel para no invadir la zona destinada a plaza, desarrollo de avenida y dominio público marítimo-terrestre.

También se modifica la intervención prevista en Real del Mar, donde se mantiene únicamente la renovación del pavimento existente en la zona afectada por el planeamiento. En Plaza los Túnidos, el documento conserva el uso y el espacio actual de la plaza, aunque prevé renovar el pavimento de todo el ámbito y de sus viales perimetrales. En Candelaria del Castillo, la actuación se limita a renovar el pavimento respetando los usos recogidos en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

El expediente recoge además que la licitación anterior para ejecutar la obra fue declarada desierta por la Junta de Gobierno Local el 15 de abril de 2026. La actuación figura como proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa Feder 2021-2027.

Mejora del espacio público

El proyecto incorpora redes de abastecimiento, riego, saneamiento y pluviales, además de actuaciones en baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones. También incluye la instalación de nuevo mobiliario urbano como bancos de hormigón, jardineras y nuevas zonas verdes destinadas a aportar sombra y papeleras que permitirán la separación de residuos para favorecer el reciclaje.

La revisión, fechada en mayo de 2026, está promovida por el Ayuntamiento de Mogán y se ha realizado a partir del proyecto inicial presentado en 2023. El plazo máximo de ejecución previsto es de 10 meses, aunque el programa de trabajos se considera orientativo y deberá ser concretado por la empresa adjudicataria, con aprobación de la dirección de obra.