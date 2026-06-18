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Así es la casa más cara en venta en Gran Canaria: una finca de 8 hectáreas en Telde con bodega y viñedos por 12 millones de euros

La propiedad, situada en Caserones, combina vivienda señorial, producción agrícola y bodega en funcionamiento

La finca destaca por su tamaño, su entorno y su potencial como proyecto de inversión en Gran Canaria

La casa en venta más cara de Gran Canaria

La casa en venta más cara de Gran Canaria

Idealista

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Aarón Cabrera Artiles

La finca de 80.000 metros cuadrados ubicada en Telde se ha convertido en una de las propiedades más exclusivas de la isla, con un precio de 12 millones de euros. Los más jóvenes quizás no recuerden las grandes extensiones de tierra de la finca Falcón Crest, pero aquellos más curtidos y experimentados recordarán la mítica serie de televisión estadounidense protagonizada por Ángela Channing, Lance Cumson y compañía.

Esta propiedad, que emula al clásico ochentero, ofrece una oportunidad de inversión vinculada a la explotación agrícola gracias a sus impresionantes viñedos y sus enormes bodegas.

Una casa como Dios manda

La finca cuenta con una vivienda principal de dos plantas y 225 metros cuadrados construidos. Con suelos de madera y amplios dormitorios, mantiene una arquitectura tradicional pensada para la vida en un entorno rural.

Vistas del dormitorio

Vistas del dormitorio / Idealista

Lo curioso es que la propiedad cuida cada detalle al máximo y, para no salir de esta estela de “telenovela”, incluye una segunda edificación, la antigua casa del mayordomo, que conserva su estructura original y ofrece potencial de rehabilitación como vivienda de invitados o espacio complementario.

Entre bodegas y viñedos

En el mercado inmobiliario de la isla, saturado y al borde del colapso, no es habitual encontrarse con una ubicación que permita combinar entorno rural con buena conexión. Esta finca se sitúa a unos 10 minutos de Santa Brígida y a unos 25 minutos de Las Palmas de Gran Canaria.

Su bodega, totalmente equipada y en pleno funcionamiento, permite su explotación agrícola y, por consiguiente, la elaboración de vinos de cosecha propia. Para los enólogos, supone una oportunidad única de desarrollar su afición sin salir de Gran Canaria.

Vistas de los viñedos

Vistas de los viñedos / Idealista

Además, la finca no solo tiene viñedos. Cuenta con una cuidada selección de árboles frutales, principalmente naranjos, limoneros y olivos, que rodean parte de la propiedad. Asimismo, dispone de un sistema de riego por goteo, un estanque de agua y un cuarto técnico que garantiza el mantenimiento eficiente de la explotación agrícola.

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Por sus características, la finca se presenta como una oportunidad de inversión vinculada al sector agrícola, vinícola o incluso al agroturismo. Más allá del precio, 12 millones de euros, el valor está en el potencial de desarrollo que ofrece. Una propiedad que destaca dentro de un mercado inmobiliario cada vez más tensionado y con escasa oferta de este tipo de activos.

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