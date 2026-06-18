La Casa de la Cultura de Guía acoge el Proyecto Fundación Francis Naranjo

La Casa de la Cultura de Guía acogerá desde este sábado, a partir de las 12:00 horas, cuatro exposiciones integradas en el Proyecto Fundación Francis Naranjo, una propuesta que reúne las muestras individuales de Cristina Déniz, Luis Montes Rojas y Abrahám Riverón, junto a la colectiva Hilos Fundacionales, comisariada por Francis Naranjo. La iniciativa plantea un recorrido por cuestiones vinculadas a la identidad, la memoria, la historia y las formas contemporáneas de creación artística.

Cuatro miradas desde el arte contemporáneo

La presentación de las exposiciones tuvo lugar este jueves en Guía de Gran Canaria con la participación del alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira; el concejal de Cultura, Julián Melián; el presidente de la Fundación Francis Naranjo, Francis Naranjo; el director de la fundación y comisario de tres de las muestras, Eduardo Caballero; y el artista chileno y vicedecano de la Universidad de Chile, Luis Montes Rojas.

Durante el acto, Julián Melián destacó el valor de estas exposiciones como espacios de reflexión sobre el mundo contemporáneo a través del arte. El concejal explicó que cada una de las propuestas aborda aspectos relacionados con la memoria, la historia y los relatos que intervienen en la construcción de la identidad colectiva.

La obra de Cristina Déniz propone una lectura sobre elementos cotidianos que, según expuso el edil, han sido utilizados históricamente como instrumentos de poder. La propuesta de Luis Montes Rojas analiza la monumentalidad como herramienta de propaganda y legitimación de determinados discursos. Por su parte, el trabajo de Abrahám Riverón plantea una mirada íntima sobre Canarias, con atención a la identidad y a los procesos de uniformización cultural.

Hilos Fundacionales y el diálogo entre pasado y presente

La exposición colectiva Hilos Fundacionales, comisariada por Francis Naranjo, se instalará en la Sala Luján Pérez. La muestra aborda el tejido desde una perspectiva ancestral y antropológica, más allá de su dimensión artesanal o estética, y reúne piezas de arte contemporáneo, arte indígena y arte popular.

Francis Naranjo agradeció el respaldo institucional del Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria y la colaboración de la Concejalía de Cultura en el desarrollo del proyecto. También subrayó el carácter internacional de la iniciativa, impulsada junto a Eduardo Caballero, y la participación de creadores procedentes de distintos territorios y contextos culturales.

Un espacio para el pensamiento crítico

El director de la Fundación Francis Naranjo, Eduardo Caballero, destacó la colaboración entre artistas, instituciones y agentes culturales que ha permitido desarrollar esta programación. Caballero señaló la importancia de generar espacios de diálogo y pensamiento crítico mediante proyectos expositivos que acerquen al público diferentes perspectivas sobre la realidad contemporánea.

El artista Luis Montes Rojas valoró la posibilidad de presentar su trabajo en Santa María de Guía y de formar parte de una programación centrada en los procesos históricos, políticos y sociales que influyen en la configuración de las sociedades actuales.

La presentación fue clausurada por el alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, quien defendió la continuidad de iniciativas culturales que refuercen la presencia del municipio en el panorama artístico de Canarias. Las exposiciones podrán visitarse en la Casa de la Cultura de Guía, donde el público encontrará un recorrido por la memoria, la identidad, los procesos coloniales, el archivo, el territorio y las prácticas contemporáneas de creación artística.