Castillo del Romeral celebra 'Castillo Vivo' con dos días de música, deporte y limpieza litoral

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebrará los días 19 y 20 de junio la primera edición de Castillo Vivo, un encuentro que combinará limpieza del litoral, actividades deportivas, música en directo y propuestas de convivencia en Castillo del Romeral. La programación se desarrollará en la explanada situada frente a la Cofradía de Pescadores y tendrá como punto de partida una acción participativa de recuperación del entorno costero.

El proyecto nace con el objetivo de fomentar la sensibilización ambiental y la participación ciudadana en la conservación de las playas y espacios públicos del litoral. La iniciativa plantea una programación abierta a vecinos, familias, colectivos y visitantes, con actividades pensadas para unir el cuidado del entorno con la cultura popular, el deporte y la vida comunitaria.

Limpieza participativa y música canaria

La programación comenzará el viernes 19 de junio, a las 16.00 horas, con una limpieza participativa del litoral. La actividad estará abierta a toda la ciudadanía y se centrará en la recogida selectiva de residuos y el adecentamiento de la playa y de los espacios costeros próximos.

A partir de las 20.30 horas, la jornada continuará con actuaciones musicales. El cartel del viernes incluye a Kahuna, Tamaduba y Brian Perdomo, Ignotos y Los Coquillos, en una noche dedicada a la música hecha en Canarias.

Deporte, tradición y conciertos el sábado

La segunda jornada, prevista para el sábado 20 de junio, arrancará a las 09.00 horas con un torneo 3x3 de baloncesto y un torneo 3x3 de fútbol. Ambas actividades están orientadas a fomentar hábitos saludables, la convivencia y la participación de jóvenes y familias.

Durante la mañana también se celebrará una exhibición de lucha canaria, concebida como una actividad divulgativa para acercar al público uno de los deportes tradicionales más representativos de Canarias. La propuesta incluirá demostraciones prácticas, explicaciones sobre su historia y valores, e interacción con los asistentes.

La música volverá a partir de las 20.30 horas con las actuaciones de Skacháos, Skaldaos, Danty Band, La Guagua Band y Enkassette, que cerrarán dos jornadas centradas en la protección del entorno, la actividad deportiva y la convivencia ciudadana.

Implicación ciudadana

La concejala de Playas, Yilenia Vega, señaló que Castillo Vivo busca implicar a la ciudadanía en la protección de las playas del municipio y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio de encuentro en Castillo del Romeral. Según explicó, "la protección del medioambiente es más efectiva cuando va acompañada de la implicación de vecinos, colectivos y asociaciones".

En la misma línea, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que la iniciativa se enmarca en una forma de gestión pública basada en la participación ciudadana y en la puesta en valor de los barrios costeros. Marichal afirmó que "no se trata solo de organizar actividades, sino de generar conciencia, fortalecer el tejido social y promover iniciativas que tengan continuidad en el tiempo.