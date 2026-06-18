Coalición Canaria carga contra el gobierno insular de NC y PSOE por su gestión en vivienda, carreteras y dependencia

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria ha elevado el tono político de cara al Debate sobre el Estado de la Isla, que tendrá lugar la próxima semana. En una rueda de prensa, la portavoz, Vidina Cabrera, acompañada por los consejeros Julio Rodríguez y Carlos Culebras, acusaron al gobierno integrado por NC y PSO, de haber conducido a la isla a una situación de “desgobierno” tras once años al frente de la institución.

El grupo nacionalista considera que los principales problemas que afectan a la ciudadanía y que son competencia del gobierno insular (la vivienda, la movilidad, la atención a mayores y dependientes y las políticas para jóvenes) siguen sin respuesta efectiva después de tres mandatos consecutivos y critica que el ejecutivo presidido por Antonio Morales afronta el último año de mandato sin haber resuelto los retos estructurales de la Isla.

“Lo que no han hecho en once años no lo van a poder hacer en el año que les queda antes de las elecciones”, criticó Cabrera, quien aseguró que las prioridades del Ejecutivo insular han estado alejadas de las necesidades reales de la población.

Vivienda, principal reproche

La política de vivienda centró buena parte de las críticas. Coalición Canaria sostiene que el gobierno insular no ha construido ninguna vivienda durante los últimos once años y considera insuficientes las actuaciones impulsadas en este mandato. Según Cabrera, el problema habitacional requería una respuesta más ambiciosa y reprochó al área que dirige Augusto Hidalgo que haya reaccionado tarde ante una crisis que afecta a numerosos municipios de la isla.

La consejera y portavoz recordó que el único proyecto concreto en marcha es la promoción de 63 viviendas en El Secadero, una actuación que calificó de simbólica frente a la magnitud de la demanda existente. En este sentido, Cabrera también cuestionó la inversión destinada por la corporación a las políticas de vivienda, al considerar que no han ocupado un lugar prioritario en los presupuestos insulares.

Modelo sociosanitario

En materia social, el consejero Carlos Culebras aseguró que el área de Política Social atraviesa una situación de crisis derivada, a su juicio, de la falta de planificación y modernización del modelo de atención.

Entre los ejemplos citó la gestión de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad (CADI) y defendió la necesidad de evolucionar hacia sistemas de cuidados intermedios que permitan a las personas mayores y dependientes permanecer en sus entornos familiares el mayor tiempo posible.

La formación reclama reforzar los servicios de acompañamiento, la teleasistencia, el apoyo psicológico y las redes comunitarias, apostando por un modelo que priorice el envejecimiento activo frente al aumento exclusivo de plazas residenciales.

Movilidad y carreteras

La movilidad fue otro de los ejes del balance realizado por la oposición. El consejero Julio Rodríguez sostuvo que la separación entre las áreas de Infraestructuras y Movilidad Sostenible no ha generado mejoras visibles en la red viaria insular.

Rodríguez denunció la falta de avances en puntos conflictivos de las carreteras de Gran Canaria y cuestionó la ejecución de proyectos comprometidos durante el mandato. También criticó la falta de detalle, a su juicio, de las partidas presupuestarias destinadas a obras y mantenimiento. Entre las iniciativas que CC llevará al Debate de la Isla figura la elaboración de un estudio informativo para mejorar la fluidez del tráfico en la GC-1 entre El Sebadal y el enlace de Juan XXIII.

Juventud y becas

El cuarto bloque de críticas estuvo dirigido a las políticas de Juventud y Educación. Cabrera aseguró que los jóvenes han sido uno de los colectivos menos atendidos por el Cabildo durante los últimos años y reclamó una mayor inversión en becas y programas específicos.

La portavoz comparó las partidas destinadas a ayudas al estudio en Gran Canaria con las de otros cabildos, ya que mientras la Isla destina 2 millones de euros para becas, Tenerife destina 14 millones y Fuerteventura un total de 6 millones. “Es absolutamente vergonzoso que Fuerteventura destine 3 veces más de lo que destina Gran Canaria y Tenerife 7 veces más”, remarca. En este sentido, Cabrera defendió una ampliación de las convocatorias para favorecer la formación y la competitividad de las nuevas generaciones.

Propuestas

De cara al Debate de la Isla, Coalición Canaria presentará propuestas relacionadas con vivienda asequible, movilidad, atención a mayores y dependientes y juventud. Entre ellas figuran la creación de una bolsa de alquiler asequible de vivienda vacía, la implantación de una red circular de cuidados para mayores y la elaboración de un Plan Insular de Juventud.