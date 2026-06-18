Gran Canaria alcanza cifras récord de gasto turístico entre los viajeros nórdicos, aunque cae el número de visitantes

Gran Canaria afianza su posición en varios de sus principales mercados emisores europeos con una combinación de mayor gasto turístico, fidelidad de los visitantes y un crecimiento sostenido de la conectividad aérea. Así se desprende del análisis presentado este jueves por Turismo de Gran Canaria sobre los mercados nórdico, francés, belga, neerlandés y báltico.

Los datos reflejan que, pese a una ligera caída en el número de llegadas desde los países nórdicos, este mercado sigue siendo uno de los pilares de la actividad turística insular gracias a su elevada capacidad de gasto. En paralelo, Francia, Bélgica y Países Bajos mantienen una evolución positiva y apuntalan la diversificación de la demanda europea hacia la isla.

Récord de gasto nórdico

El mercado nórdico cerró 2025 con 838.027 visitantes, un 2,8% menos que el año anterior. Sin embargo, el gasto total generado ascendió a 1.283,8 millones de euros, un 1,1% más que en 2024, mientras que el desembolso medio por visitante se situó en 1.810,8 euros, la cifra más elevada registrada hasta ahora. El gasto destinado al alojamiento también aumentó hasta los 754 euros por turista. Desde Turismo de Gran Canaria atribuyen la ligera reducción de visitantes a factores como la coyuntura económica internaciona y la incertidumbre geopolítica.

Países Bajos consolida su liderazgo

Países Bajos se mantiene como el principal mercado emisor de Gran Canaria dentro del conjunto del archipiélago. Durante 2025 llegaron a la isla 333.571 turistas neerlandeses, un 7,1% más que el año anterior. El gasto asociado alcanzó los 476,3 millones de euros y representa ya el 7,6% del gasto turístico total generado en Gran Canaria. Además, los primeros datos de 2026 apuntan a un crecimiento cercano al 7%.

Las plazas previstas desde el mercado neerlandés aumentarán un 8,4% en verano y un 17,5% en invierno, con nuevas conexiones y una mayor presencia de aerolíneas como Transavia, TUI Airlines Nederland y Corendon. Los responsables de Turismo de Gran Canaria destacan que se trata de un visitante altamente fidelizado, que viaja principalmente en pareja y valora el clima, la tranquilidad y la diversidad de experiencias que ofrece la isla.

Francia gana peso estratégico

Otro de los mercados que concentra las expectativas de crecimiento es el francés. Gran Canaria recibió en 2025 un total de 165.348 turistas franceses, una cifra prácticamente estable respecto al ejercicio anterior. No obstante, el gasto generado aumentó hasta los 208,4 millones de euros y el desembolso medio por visitante alcanzó los 1.441,6 euros.

La principal novedad llega de la mano de la conectividad. Las plazas aéreas programadas desde Francia crecerán un 59,7% durante el verano de 2026 y un 32,3% en la siguiente temporada invernal. La apertura de nuevas rutas desde ciudades como Lille, Lyon, Marsella y Toulouse, junto al crecimiento de las conexiones desde París y Nantes, sitúan al mercado francés como uno de los principales focos de expansión para el destino.

El director gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, destacó que el visitante francés encaja con la estrategia turística de la isla por su interés en la gastronomía, la naturaleza, la cultura y el conocimiento del territorio más allá de las zonas turísticas tradicionales.

Bélgica recupera impulso

El mercado belga cerró 2025 con 119.752 visitantes, un 2% menos que el año anterior. Aun así, se trata del segundo mejor registro histórico para Gran Canaria tras el récord alcanzado en 2024. Los primeros meses de 2026 muestran ya una recuperación, con un crecimiento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La isla mantiene conexiones directas con los cuatro aeropuertos belgas y sumará además dos frecuencias semanales desde Lieja operadas por airBaltic.

Turismo de Gran Canaria considera que la combinación de más conectividad, diversificación de mercados y visitantes de mayor gasto refuerza la posición internacional de la isla y ofrece una base sólida para seguir creciendo en 2026 bajo un modelo orientado a la calidad y la distribución territorial de la actividad turística.

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El informe, elaborado a partir de estadísticas de FRONTUR, ISTAC, AENA y Cirium, fue presentado en el Centro Insular de Turismo de Playa del Inglés en un acto que contó con el director gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, la responsable de los mercados nórdico y báltico, Mercedes Trujillo, el promotor del destino en Estocolmo, Juan Fernando Suárez, así como con el promotor turístico Pratap V. Kriplaney Dialdas.