El Gran Canaria SUM Festival cancela el concierto de Beret tras su investigación por una presunta agresión sexual

El Gran Canaria SUM Festival ha decidido cancelar la participación de Beret en su edición de 2026, prevista para los días 2 y 3 de octubre en Arucas. La organización ha comunicado que suspende la presencia del cantante sevillano “mientras se esclarecen las circunstancias” que actualmente son objeto de investigación judicial.

El artista, cuyo nombre completo es Francisco Javier Álvarez Beret, estaba anunciado para actuar el viernes 2 de octubre en el Polideportivo de Arucas. Su salida del cartel se produce después de que trascendiera su detención en Sevilla por un presunto delito de agresión sexual denunciado por una mujer por hechos que habrían ocurrido el pasado mes de abril.

Una decisión que llega tras varias cancelaciones en España

La suspensión del concierto en Gran Canaria no es la primera consecuencia que la investigación judicial tiene sobre la agenda del cantante. Desde que se conoció públicamente el caso, diferentes ayuntamientos, promotores y festivales han optado por retirar a Beret de sus programaciones.

Entre los primeros en tomar la decisión estuvo el Ayuntamiento de Elche, que canceló la actuación prevista para el 10 de agosto dentro de Nits de Festa. También Rubí, en Barcelona, suspendió el concierto programado para el 26 de junio en el marco de sus fiestas mayores, alegando prudencia hasta que la Justicia se pronuncie.

A estas cancelaciones se han sumado Armilla, en Granada, donde estaba prevista una actuación durante las Fiestas de San Miguel; Monforte de Lemos, en Lugo; y Tavernes de la Valldigna, en Valencia, donde el artista iba a formar parte del Del Poble Fest. Además, festivales como Recorda Fest, en A Coruña, y BIGSOUND, en sus ediciones de Pontevedra y Barakaldo, también anunciaron la retirada del cantante de sus carteles.

La decisión del SUM Festival supone, por tanto, un nuevo movimiento dentro de una cascada de cancelaciones que ha afectado directamente a la gira de Beret durante el verano y el inicio del otoño.

¿Por qué fue detenido Beret?

Beret fue detenido en Sevilla en el marco de una investigación por un presunto delito de agresión sexual. La denuncia hace referencia a unos hechos que habrían ocurrido en abril en la capital andaluza.

Según las primeras informaciones publicadas sobre el caso, la denunciante es una mujer mayor de edad que habría contactado con el artista a través de redes sociales. Esas mismas informaciones apuntan a que el cantante le habría propuesto quedar.

El procedimiento judicial deberá esclarecer ahora qué ocurrió y si los hechos denunciados revisten carácter delictivo. Por el momento no hay sentencia ni juicio celebrado, y el caso continúa en fase de investigación.

El cantante está en libertad provisional con medidas cautelares

Tras pasar a disposición judicial, el juez acordó la libertad provisional del cantante con varias medidas cautelares.

Entre ellas figuran la prohibición de comunicarse con la denunciante, la obligación de mantenerse a más de 500 metros de ella y la retirada del pasaporte durante tres meses.

Durante su comparecencia ante el juzgado, Beret se acogió a su derecho constitucional a no declarar. La causa está siendo investigada por la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

El entorno de Beret "confía en su inocencia"

La agencia de representación de Beret, Urbania Entertainment, ha defendido públicamente su confianza en la inocencia del cantante. Hace seis días lanzó un comunicado en el equipo del artista niega “rotundamente” los hechos que se le atribuyen y asegura que ha reforzado su defensa jurídica.

La representación del cantante también ha pedido respeto a la presunción de inocencia y ha solicitado responsabilidad en el tratamiento informativo del caso mientras el procedimiento judicial sigue abierto.

Por el momento no hay sustituto en el SUM Festival

Por ahora, el Gran Canaria SUM Festival no ha anunciado quién sustituirá a Beret en el cartel ni si habrá una nueva incorporación para cubrir su ausencia.