Hogueras de la víspera de San Juan en Gran Canaria: dónde están permitidas, dónde prohibidas y qué multas hay

La Noche de San Juan se acerca y las hogueras volverán a estar vigiladas en Gran Canaria. Aunque la celebración mantiene una fuerte tradición, principalmente en la costa, varios ayuntamientos han establecido prohibiciones y restricciones para evitar incendios, proteger el litoral y garantizar la seguridad.

Encender fuego en playas, zonas de baño o espacios no autorizados puede acarrear grandes multas. Aquí se especifican por municipio:

Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, la norma municipal prohíbe expresamente hacer cualquier tipo de fuego, comidas, barbacoas o similares en playas, paseos, plazas y peatonales anexas. Es decir, no se pueden hacer hogueras particulares en Las Canteras, Alcaravaneras, La Laja, San Cristóbal o el litoral del municipio.

El Ayuntamiento establece que hacer fuego en la playa entra dentro de las prohibiciones del reglamento municipal de costas y playas. Las infracciones leves se sancionan con hasta 750 euros, las graves con hasta 1.500 euros y las muy graves con hasta 3.000 euros, además de la obligación de reparar daños o reponer la zona a su estado original si procede.

Además, si se ocupa o utiliza el dominio público marítimo-terrestre sin autorización, la Ley de Costas contempla sanciones de 20 euros por metro cuadrado y día cuando no constituya infracción grave. Si la conducta implica riesgo para la vida, la salud o la seguridad de las personas, la multa mínima puede partir de 3.000 euros, según el BOE.

Telde

En Telde, las hogueras de San Juan deberán estar previamente notificadas y autorizadas cuando corresponda, y solo podrán quemarse entre las 17.00 horas del 23 de junio y las 4.00 horas del 25 de junio. Además, no podrán superar los cuatro metros de altura y deberán contar con un perímetro de seguridad de seis metros, situándose siempre a más de 50 metros de edificios, vehículos, tendidos eléctricos e instalaciones.

El Ayuntamiento recuerda también que queda prohibido realizar hogueras en playas, zonas de baño o espacios naturales protegidos, así como quemar neumáticos, plásticos, aerosoles u otros materiales contaminantes, encender fuego en terrenos forestales o en sus inmediaciones y lanzar globos o cualquier artefacto con fuego.

Las autoridades teldenses expresan que las hogueras sin autorización o comunicación previa pueden ser sancionadas y que, si el Ayuntamiento tiene que retirar la hoguera, los gastos se podrán imputar a los responsables.

Santa María de Guía

En el caso de Guía, las autoridades municipales permiten hogueras solo en suelo urbano o terreno agrícola en explotación, con distancia mínima de 15 metros respecto a construcciones, carreteras, tendidos eléctricos, vehículos o instalaciones. También exige 100 metros entre hogueras y prohíbe colocarlas en vías públicas. El horario autorizado para San Juan va de las 20.00 horas del día 23 a las 02.00 horas del 24 de junio.

Agüimes

En Agüimes las hogueras están prohibidas en playas, zonas de baño del litoral, vías públicas y espacios naturales protegidos. Solo se permiten en suelo urbano o terrenos agrícolas en explotación, con previa solicitud y cumpliendo medidas de seguridad publicadas por el Ayuntamiento en su web. El consistorio advierte de que la Policía Local sancionará las hogueras ilegales.

Ingenio

El Ayuntamiento recuerda la prohibición de encender hogueras en playas y zonas de baño del litoral municipal. Para realizarlas en suelo urbano se deben cumplir medidas de seguridad, como ubicarlas en lugares despejados y mantener distancia respecto a masas arbóreas.

Mogán

Mogán prohíbe las hogueras y fogatas en todo el municipio durante los días previos y las festividades de San Juan y San Pedro, especialmente en playas, zonas de baño, parques, jardines, espacios naturales protegidos y áreas cercanas a viviendas, industrias o cultivos. La única excepción será la hoguera institucional organizada por el Ayuntamiento en las inmediaciones de Playa de Mogán, con medidas de seguridad y presencia de recursos de emergencias.