José Luis Morales, testigo del periodismo combativo

José Luis Morales Suárez (Agüimes, 1944) ha vuelto a visitar el municipio donde nació y creció antes de convertirse en uno de los periodistas a nivel nacional con firma propia en importantes medios escritos nacionales como la revista Interviu o Primera Plana, entre otros. Su trabajo de investigación hizo que batiera el récord de querellas y demandas. "Salí airoso de casi de todas. Alguna la perdí en los tribunales y el Supremo, pero la gané en Europa", recuerda. Como escritor, es el autor de Sima Jinámar, una obra fundamental de la literatura canaria que rompió el silencio sobre la represión franquista en las Islas Canarias.

Tras casi dos décadas sin pisar la isla, su vuelta no ha sido solo física. Ha sido también íntima. “Es un reencuentro con mis raíces, de las que no quiero desprenderme de ninguna manera”, afirma. Nombrado Hijo Predilecto de Agüimes en 1997 y ahora nuevamente homenajeado por su municipio. El periodista y sociólogo asegura que Agüimes le ha regalado muchas cosas. "Me dio la vida, porque yo nací en Agüimes y aquí hice mis travesuras", rememora Morales, quien añade que además de la vida "ha dado petroglifos, barrancos y torrenteras. Un sol radiante y dignificante de su libertad, que para mí eso es importante, con la decencia por delante. Porque la vida no vale nada sin un minuto de ser". Todavía se ve con algunos de los pocos amigos de Agüimes que le quedan con vida, como Juanele, con el que se volvió a encontrar. "Para mí es una persona clave en mi vida. Hemos sido tándem durante mucho tiempo. Hacía muchos años que no lo veía, pero hablo frecuentemente con él", asegura.

Su trabajo de investigación hizo que batiera el récord de querellas y demandas

En el plano profesional, su nombre ha estado asociado a una idea exigente del periodismo, la del servicio a la verdad. Una definición que él no rechaza, pero que contextualiza con preocupación al mirar el presente. “La profesión está bastante deteriorada”, advierte, señalando especialmente el impacto de las redes sociales y la proliferación de bulos, "porque, además, hay una infiltración de la ultraderecha que es peligrosísima", afirma sin tapujos. Aun así no pierde la esperanza de recuperar la dignidad de la profesión. "Son los periodistas nuevos los que pueden recuperarlo. ¿Cómo? Pues batallando y luchando cada día por enfrentarse a los bulos, a la mentira, y desmentir lo que es falso. Creo que ahí tiene que jugar un papel importante el periodismo moderno, decente y actuar", explica.

El periodista y escritor regresa a su isla después de dos décadas de ausencia. / ANDRES CRUZ

Morales pertenece a una generación que ejerció el periodismo bajo presión real, con amenazas, querellas y conflictos constantes. “Tuve muchas amenazas horribles”, reconoce. Llegó incluso a acumular tal número de demandas que rozó un récord europeo. Sin embargo, lejos de victimizarse, lo cuenta como parte del oficio, "una batalla constante" que, en su caso, libró con convicción.

Ese espíritu combativo sigue intacto. A pesar de los problemas de salud, insiste en mantener el sentido crítico “hasta la tumba”. Su mirada también se extiende a la sociedad. Le preocupa el auge de discursos que blanquean dictaduras pasadas, especialmente entre jóvenes que no las vivieron. Lo considera un fenómeno peligroso, alimentado en gran parte por la desinformación digital. Aun así, no pierde del todo la esperanza: reconoce que también existe una juventud crítica.

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Sobre el homenaje que recibió en Agüimes, no le interesa tanto el acto como el vínculo. “No soy el municipio, soy de la tierra”, dice, marcando una diferencia clara entre lo institucional y lo esencial. Y es ahí donde parece que reside la verdadera dimensión de José Luis Morales. En esa fidelidad profunda a un lugar. A una forma de entender el periodismo y a una manera de estar en el mundo. Un hombre que se fue muchas veces de su tierra, pero que nunca dejó de pertenecer.