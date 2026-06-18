Julio Mateo, primer teniente alcalde de Gáldar, confirma que Quevedo rueda dos videoclips en el municipio: los detalles

Gáldar vuelve a situarse en el mapa musical internacional de la mano de Quevedo. El artista grancanario, una de las voces más reconocibles de la música urbana en español, estaría rodando estos días dos videoclips en el municipio del norte de Gran Canaria, según ha confirmado Julio Mateo, primer teniente alcalde de Gáldar y futuro candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones, durante dos entrevistas recientes concedidas a Las Mañanas de Gáldar y a La SER Las Palmas.

Aunque el representante municipal evitó inicialmente revelar todos los detalles, sus declaraciones dejaron pocas dudas sobre la dimensión del proyecto. Mateo habló de la grabación de “un videoclip muy importante de un artista internacional” en Gáldar, para posteriormente corregirse ante la insinuación del entrevistador y admitir que no se trataba de uno, sino de dos videoclips. “Dos, dos”, respondió entre sonrisas, dejando claro que el municipio será escenario de una producción de gran proyección.

La confirmación cobra especial relevancia porque fuentes cercanas aseguran en exclusiva a La Provincia que esos trabajos audiovisuales corresponderían a las canciones Gáldar y Al Golpito, dos temas incluidos en el último proyecto musical de Quevedo y con una evidente conexión emocional y simbólica con Canarias. En el caso de Gáldar, la vinculación es todavía más directa, al tratarse de una canción que lleva por título el nombre del municipio y que funciona como una declaración de pertenencia del artista a sus raíces.

“Pronto sabremos de quién se trata”

La primera pista llegó durante una intervención de Julio Mateo en Las Mañanas de Gáldar, en el contexto de la promoción de la programación festiva del municipio. El primer teniente alcalde ponía en valor la agenda del domingo y la participación de la Orquesta Nueva Línea, a la que definió como “la orquesta viral sin duda en Canarias en los últimos meses”. En ese momento, recordó además que la formación había sacado recientemente una canción con Quevedo, “uno de nuestros artistas internacionales más conocidos”.

Fue entonces cuando Mateo aprovechó el ambiente de cercanía del programa para deslizar la noticia. “Lo digo porque aquí en Radio Gáldar estamos en familia y se puede decir, aunque sin desvelarlo todo, pero en estos días se está grabando un videoclip muy importante de un artista internacional en Gáldar”, afirmó. La conversación avanzó de inmediato hacia una corrección significativa: no era un videoclip, sino dos.

“Pronto, pronto sabremos de quién se trata y veremos las imágenes de nuestro municipio compartidas a través de todo el planeta gracias a esas canciones”, añadió Mateo, consciente de la repercusión que puede tener para Gáldar la presencia de un artista con millones de oyentes y seguidores en todo el mundo. La sonrisa cómplice del primer teniente alcalde, reconocida incluso por los presentadores, terminó por alimentar aún más las especulaciones sobre la identidad del protagonista.

La confirmación en La SER Las Palmas

La segunda entrevista terminó de despejar las dudas. En La SER Las Palmas, Julio Mateo fue preguntado directamente por la presencia de Quevedo en Gáldar y por la grabación de los videoclips. Su respuesta fue mucho más explícita. “Bueno, nos dedicó una canción a Gáldar en su último álbum, así que casi era lo natural que ese videoclip se grabara en Gáldar”, señaló el dirigente municipal.

Con estas palabras, Mateo vinculó directamente la canción Gáldar con el rodaje en el municipio. Además, reconoció que existe una gran expectación por ver el resultado final de la producción. “Yo creo que estamos todos deseando verlo, a ver cómo queda esa producción”, afirmó.

El primer teniente alcalde también asumió que, en una grabación de estas características, resulta prácticamente imposible mantener el secreto durante demasiado tiempo. “No puede haber secretos porque están por la calle, la gente lo ve, nos lo cuenta, lo pone en sus redes y se saca unas fotos”, explicó. Una frase que confirma que la presencia del artista no ha pasado desapercibida entre vecinos y seguidores, especialmente en una ciudad donde cualquier movimiento de una estrella internacional genera una rápida conversación pública.

Gáldar, escenario de una proyección global

La elección de Gáldar como escenario para estos videoclips tiene una lectura cultural, artística y promocional evidente. Para el municipio, aparecer en una producción audiovisual de Quevedo supone una ventana de alcance global. Sus canciones viajan por plataformas digitales, redes sociales y canales audiovisuales con una capacidad de difusión que trasciende ampliamente el ámbito local.

Julio Mateo lo resumió con claridad al apuntar que las imágenes de Gáldar podrán ser compartidas “a través de todo el planeta”. La frase no es exagerada si se tiene en cuenta el impacto internacional de Quevedo desde su irrupción en la escena musical. El artista ha conseguido convertir su acento, sus referencias y su imaginario canario en parte esencial de su identidad pública, algo que lo diferencia dentro de la música urbana y que lo ha conectado con una generación que reconoce en él una forma contemporánea de representar a Canarias.

En ese sentido, la grabación de Gáldar en el propio municipio adquiere un significado especial. No se trata únicamente de utilizar un paisaje como decorado, sino de reforzar la relación entre la canción, el territorio y la memoria personal o simbólica del artista. La ciudad deja de ser una referencia nominal para convertirse en imagen, relato y escenario.

Un artista que defiende sus raíces

Durante la entrevista en La SER Las Palmas, Julio Mateo también dedicó palabras de reconocimiento a Quevedo por su manera de proyectar la identidad canaria. Preguntado por qué le diría al artista, el primer teniente alcalde destacó su humildad, su cercanía y su defensa de la tierra.

“Yo le diría que no pierda nunca la humildad y ese reconocimiento que tiene de la identidad canaria, de defender lo nuestro y de la cercanía con la gente”, afirmó. Mateo contrapuso además esa actitud a la de otros artistas que, al desarrollar su carrera fuera de las islas, modifican su forma de hablar o se alejan de sus raíces. “Otras veces vemos algunos artistas que se van a la Península y empiezan a forzar el acento”, señaló, antes de subrayar que Quevedo ha mantenido una relación visible con Canarias incluso en plena proyección internacional.

La grabación de estos dos videoclips en Gáldar refuerza precisamente esa idea: la de un artista que no solo menciona su tierra, sino que la convierte en parte activa de su obra. A falta de que se anuncien oficialmente los estrenos y los detalles de ambas producciones, el municipio ya vive la expectación de saberse escenario de uno de los próximos movimientos audiovisuales de Quevedo.