La Justicia reitera la nulidad del Plan Insular de Ordenación Gran Canaria tras un recurso de Golf El Salobre

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una cuarta sentencia que declara la nulidad total de la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, aprobada por el Cabildo en 2022. La resolución, fechada el 27 de mayo, corresponde a un recurso presentado por la empresa Golf El Salobre Agrupación de Interés Económico y se suma a otros tres fallos emitidos en los últimos meses que han llegado a la misma conclusión: el documento insular fue elaborado en base a una normativa derogada, por lo que queda "vacío de contenido".

La Sentencia 261/2026, firmada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, estima el recurso de la entidad vinculada a la urbanización Salobre Golf. La empresa cuestionaba la ordenación prevista para distintos espacios de sus piezas en San Bartolomé de Tirajana, ya que entendió que el Cabildo imponía determinaciones sobre ámbitos que ya cuentan con planeamiento urbanístico propio.

Sin embargo, al igual que ocurrió en resoluciones anteriores, el tribunal no entra a analizar el fondo de las reclamaciones concretas planteadas por la demandante, al considerar que existe un defecto previo que afecta a la totalidad del instrumento de ordenación. La Sala decidió plantear de oficio la posibilidad de declarar la nulidad total del documento, al entender que debía mantener la misma doctrina aplicada en sentencias anteriores para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia de sus resoluciones.

Ley de Directrices

La clave vuelve a situarse en la adaptación del plan a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y del Turismo. Según la tesis sostenida por el TSJC, carecía de sentido aprobar en diciembre de 2022 una revisión destinada a adecuarse a una norma que había sido derogada en gran parte por la Ley del Suelo de Canarias de 2017.

La Sala considera que esa circunstancia convierte el documento en contrario al ordenamiento jurídico y recuerda que ya había llegado a idéntica conclusión en otros procedimientos. También reprocha que durante la tramitación no se eliminaran determinadas referencias normativas vinculadas a las directrices derogadas, lo que, a juicio de los magistrados, evidencia una insuficiente adaptación al nuevo marco legal.

Con esta resolución ya son cuatro las sentencias que han declarado la nulidad del PIO de 2022 y, según explicó la consejera de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda, durante el pasado pleno insular, en total se presentaron 19 recursos contra el documento.

Recursos de casación

Por su parte, el gobierno insular ya ha presentado recursos de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del propio TSJC y ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que también se canaliza a través del TSJC, al entender que los fallos son injustos», «erróneos» y «superficiales», tal y como ha manifestado Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en reiteradas ocasiones.

La institución sostiene que la Ley 19/2003 no quedó completamente derogada con la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 2017, ya que permanecieron vigentes determinadas Directrices de Ordenación del Turismo y algunos preceptos relativos al suelo rústico. Asimismo, argumenta que el régimen transitorio de la legislación autonómica permitía continuar la tramitación conforme al marco normativo anterior.

La defensa del gobierno insular también insiste en que durante la elaboración del documento se llevó a cabo una revisión jurídica para adaptar sus contenidos a la normativa vigente y recuerda que el plan contó con decenas de informes favorables emitidos por distintas administraciones públicas.

Inseguridad jurídica

Por todo ello, los responsables del Plan han lamentado la inseguridad jurídica que provoca la anulación de uno de los documentos estratégicos más importantes aprobados por el Cabildo durante la última década. Los trabajos para revisar el anterior Plan Insular de 2004 comenzaron hace más de diez años y desembocaron en un documento de más de 35.000 folios que pretendía ordenar el desarrollo territorial de la isla hasta mediados de siglo.

Entre sus objetivos figuraban la implantación de nuevas infraestructuras energéticas, el impulso de la descarbonización, la ordenación turística y la protección de espacios agrarios y naturales. Aunque el PIO continúa vigente mientras las sentencias no adquieran firmeza definitiva, si la nulidad acaba siendo confirmada, el escenario jurídico apuntaría al restablecimiento del Plan Insular de Ordenación aprobado en 2004, dejando sin efecto el marco territorial que la corporación insular había diseñado para afrontar los retos de las próximas décadas.